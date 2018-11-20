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ABD'de yangından sonra yeni bir felaket mi geliyor?

DÜNYA HABERLERİ  | 20.11.2018 16:00 | Son Güncelleme

ABD'nin Californa eyaletinde devam eden orman yangınında ölü sayısı 79'a yükseldi. 699 kişiden hala haber alınamazken ortaya çıkan yeni bir iddia yine yürekleri ağza getirdi. Bölgede yağmur beklentisi yangının şiddetini azaltması için bir umut olurken, bir yandan da başka kaygıları ortaya çıkardı.

Ortaya atılan iddiaya göre, yağacak yağmur, yangının şiddetini azlatabilir ancak toprak kaymasını da beraberinde getirebilir. İşte 12 bine yakın binanın kül olduğu bölgede yaşanan son gelişmeler...

California'nın kuzeyinde devam eden orman yangınında ölü sayısı 79'a ulaştı, 699 kişiden ise hala haber alınamıyor. Bölgede yağmur beklentisi de yeni kaygıları beraberinde getiriyor. Yağmurun yangının şiddetini azaltması beklense de şimdi de toprak kaymasından endişe ediliyor.
ABD'nin California eyaletinin kuzeyinde devam eden ve eyalet tarihinin en büyük orman yangını olan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi.
Butte Bölgesi Şerifi Kory Honea, düzenlediği basın toplantısında, eyaletin kuzeyinde süren Camp Yangını'nda son olarak iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve toplam can kaybının 79'u bulduğunu söyledi.
Yangında 699 kişiden de hala haber alınamadığını kaydeden Honea, 12 bine yakın yapının ise kül olduğunu sözlerine ekledi.
Bölgede beklenen yağmurun yangının şiddetini bastırması bekleniyor.
CNN'de yer alan habere göre yağmur yangını yavaşlatsa da başka tehlikeleri de beraberinde getiriyor: Toprak kayması...
Bu durumun özellikle itfaiye yetkililerini tehlikeye atmasından korkuluyor.
Camp Yangını şu ana kadar 611 kilometrekarelik bir alana yayıldı.
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Anahtar Kelimeler:
ABD yangın toprak kayması

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