HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de yangınlar beş kasabayı yok etti!

ABD'de yangınlar beş kasabayı yok etti!

DÜNYA HABERLERİ  | 10.09.2020 11:51 | Son Güncelleme

ABD'nin batı eyaletleri orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlar Oregon eyaletinde beş kasabayı yok etti. California'nın San Francisco kentinde ise gökyüzü turuncu renge boyandı.

ABD'de yangınlar beş kasabayı yok etti!

Amerika Birleşik Devletleri'nin batısındaki eyaletler orman yangınlarıyla mücadele halinde. Oregon'da eyaletin farklı noktalarda süren yangınlar yerleşim yerlerine sıçradı. Detroit, Lane County, Blue River ve Vida kasabaları büyük ölçüde yok oldu.

Kuzeye doğru ilerleyen yangın toplamda 10 binden fazla kişinin yaşadığı Phoenix ve Talent'a ağır hasar verdi. Yüzlerce ev küle döndü. Eyalet genelinde çok sayıda kasabada evleri boşaltma çağrısı yapıldı. Tahliye emri yüz binlerce kişiyi kapsıyor.

Yetkililer rekor sayıda ölüm yaşanmasından endişeli. Benzeri görülmemiş sıcaklık ve hızı saatte onlarca kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle yangınlar hızla yayılıyor.

Orman yangınlarından en çok etkilenen eyaletlerden biri de California. Eyalette 15 Ağustos'tan bu yana 900'ü aşkın orman yangını çıktı. 800 bin hektardan fazla alan küle döndü.

Yangınlar San Francisco kentinde gökyüzünün rengini değiştirdi.

Mavi okyanus ve gökyüzü fotoğraflarıyla akıllara kazınan kentte neredeyse her yer turuncuya büründü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor
Korona olmasına rağmen denizde sörf yapan kadın tutuklandıKorona olmasına rağmen denizde sörf yapan kadın tutuklandı
2021 Hyundai Tucson özellikleri ve fiyatı açıklandı!2021 Hyundai Tucson özellikleri ve fiyatı açıklandı!
En Çok Okunan Haberler
Peş peşe flaş kararlar! Bunu yapanlar yapanlar yurtlara alınacak
Peş peşe flaş kararlar! Bunu yapanlar yapanlar yurtlara alınacak
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Türk sinemasının usta isminden acı haber
Türk sinemasının usta isminden acı haber
İlginizi Çekebilir
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
DSÖ'den 'koronavirüs aşısı' açıklaması
DSÖ'den 'koronavirüs aşısı' açıklaması
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Macron, Hz. Muhammed'e yönelik hadsiz karikatürleri kınamayacak!
Macron, Hz. Muhammed'e yönelik hadsiz karikatürleri kınamayacak!
Diğer Haberler
Korona olmasına rağmen denizde sörf yapan kadın tutuklandı
Korona olmasına rağmen denizde sörf yapan kadın tutuklandı
Trump'tan Erdoğan yorumu: Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
Ukrayna’da muz yüklü konteynerde 112 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Muz yüklü konteynerde 112 kilogram uyuşturucu bulundu!
Moria'daki 165 çocuk Selanik'e gönderildi
Moria'daki 165 çocuk Selanik'e gönderildi
Kanada'da uçakta 19 aylık bebeğe maske takılması istendi!
Kanada'da uçakta 19 aylık bebeğe maske takılması istendi!
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ya saldırganlığına son verir ya da AB yaptırımlarına maruz kalır
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.