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  4. ABD'de yaşayan Burak Hezar isimli Türk genci annesini ve kız kardeşini öldürdü

ABD'de yaşayan Burak Hezar isimli Türk genci annesini ve kız kardeşini öldürdü

27.04.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Dallas kentinde yaşayan 29 yaşındaki Burak Hezar, akademisyen olan annesi Ayşe Işıl Borat ve 17 yaşındaki kız kardeşi Burcu Hezar'ı bıçaklayarak öldürdü.

ABD'de yaşayan Burak Hezar isimli Türk genci annesini ve kız kardeşini öldürdü

Cinayetlerin ardından San Fransisco’da yaşayan babası Dr. Rahmi Hezar’ın yanına kaçmaya çalışan gencin, Dallas Havalimanı’nda gözaltına alındı. Polisin verdiği bilgiye göre, üvey baba Ufuk İnce eve geldiğinde Burak ile anne ve kardeşin kavga ettiklerini görünce polise haber verdi.

Bu sırada anne ve kız kardeşini bıçaklayarak evden kaçan Burak, Dallas-Fort Worth Uluslararası Havalimanı’nda otomobil kiralarken yakalandı.

KEFALET 2 MİLYON DOLAR

Üzerinden uçak bileti de çıkan gencin, son anda uçağa binmek yerine araba kiralamaya karar verdiği anlaşıldı. Tutuklanan Burak’ın kefalet bedeli 2 milyon dolar olarak açıklandı.

1619501255kadın cinayeti

Ailenin komşuları, anne Işıl’ın çok şefkatli olduğunu, evde hiç bağrışma olmadığını, çocuklarına iyi baktığını ve her şeyi çocukları için yaptığını söylediler. Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Ayşe Işıl Borat, 2 yıl önce yeniden evlenmişti.

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