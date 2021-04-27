ABD'de yaşayan Burak Hezar isimli Türk genci annesini ve kız kardeşini öldürdü

Cinayetlerin ardından San Fransisco’da yaşayan babası Dr. Rahmi Hezar’ın yanına kaçmaya çalışan gencin, Dallas Havalimanı’nda gözaltına alındı. Polisin verdiği bilgiye göre, üvey baba Ufuk İnce eve geldiğinde Burak ile anne ve kardeşin kavga ettiklerini görünce polise haber verdi.

Bu sırada anne ve kız kardeşini bıçaklayarak evden kaçan Burak, Dallas-Fort Worth Uluslararası Havalimanı’nda otomobil kiralarken yakalandı.

KEFALET 2 MİLYON DOLAR

Üzerinden uçak bileti de çıkan gencin, son anda uçağa binmek yerine araba kiralamaya karar verdiği anlaşıldı. Tutuklanan Burak’ın kefalet bedeli 2 milyon dolar olarak açıklandı.

Ailenin komşuları, anne Işıl’ın çok şefkatli olduğunu, evde hiç bağrışma olmadığını, çocuklarına iyi baktığını ve her şeyi çocukları için yaptığını söylediler. Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Ayşe Işıl Borat, 2 yıl önce yeniden evlenmişti.

