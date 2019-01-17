ABD'de yeni göçmen dalgası! Yüzlerce kişi sınıra ulaştı

La Prensa gazetesinin haberine göre, pazartesi günü Guatemala sınırını geçenlere katılmak üzere 700 kişilik yeni "göçmen karavanı" ülkenin Guatemala sınırındaki Agua Caliente bölgesine geldi.

Göçmenler, daha iyi bir hayat için ABD'ye gitmek istediklerini ifade ediyor. Göçmenlerin, kimliklerini belirten bir belge göstermeleri karşılığında Guatemala'ya geçişlerine izin veriliyor. Şu anda kısmen kapalı olan sınır hattının güvenlik güçleriyle çevrili olduğu dikkati çekiyor.

Agua Caliente bölgesinde, karavanın geçişini engellemek sıkı güvenlik önlemleri alındı. Honduras polisi Guatemala ve El Salvador sınırında 54 kontrol noktası kurdu. Ayrıca, ülkede yetkililer "Göç yolunda hayatınızı riske atmayın." çağrısı yapıyor. Honduras Dışişleri Bakanlığına göre, geçen ekim ayından bu yana göçmen karavanıyla ABD sınırına giden kişilerden hiçbiri sığınma hakkı veya bu ülke topraklarında yasal bir şekilde kalma hakkı elde edemedi.

"TAM ANLAMIYLA BİR HİÇLİĞE GELİYORLAR"

ABD'de göç konusunda uzman Avukat Tania Silva, yaptığı açıklamada, göçmenlerin ABD tarafından kabul edilme oranının çok düşük olduğunu söyledi.