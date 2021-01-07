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ABD'de yer yerinden oynuyor: Sonuçlar belli oldu, çifte galibiyet!

07.01.2021 08:40 | Son Güncelleme:
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ABD'de yer yerinden oynuyor: Sonuçlar belli oldu, çifte galibiyet!

ABD'nin Georgia eyaletinde tekrarlanan Senato seçimlerinde Demokratlar iki senatör adayını da kazanarak Kongre'de çoğunluğu ele geçirdi.

ABD'nin Georgia eyaletinde tekrarlanan Senato seçimlerinde Demokratlar iki senatör adayını da kazanarak Kongre'de çoğunluğu ele geçirdi.

Kongre'nin iki kanadında da kontrolü az bir farkla da olsa Demokrat Parti'nin alması başkan seçilen Joe Biden'ın istediği kanunları yasama organından geçirmesini kolaylaştıracak.

Edison Research'e göre oyların %98'inin sayıldığı eyalette, Raphael Warnock ve Jon Ossoff Cumhuriyetçi rakiplerine sırasıyla 1.5 puan ve 0.6 puan üzerinde oy aldığı hesaplandı. İki adayın da oyların yeniden sayımına gerek bırakmayacak bir fark ile
seçimleri kazanması bekleniyor.

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