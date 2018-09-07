ABD'de yerel gazetede FETÖ makalesi! 'Kamptan gelen sesler endişe uyandırıyor'

Bölgedeki birçok insanın, Saylorsburg'da "Altın Nesli İbadet ve Dinlenme Merkezi" adı verilen kampta, Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu olan Fetullah Gülen'in 1999'dan beri yaşadığını bilmediğine işaret edilen makalede, "Son dönemlerde Pensilvanya'nın kuzeydoğusunda yaşayan ABD vatandaşlarının silahlı korumalarla çevrili bu kampın duvarları ardında gerçekten neler döndüğü konusundaki endişeleri giderek artıyor." ifadeleri kullanıldı.

FETÖ'nün kampının bulunduğu Pensilvanya eyaleti ve çevresinde yayım yapan "The Press" adlı gazetede "Toplum Farkındalığı" imzasıyla yayımlanan makale, bölgede yaşayan Amerikalıların, FETÖ'den duyduğu rahatsızlığı ilk kez gözler önüne serdi.

ABD'de yerel bir gazetede kaleme alınan makalede, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Pensilvanya'daki kampı hakkında çevre sakinlerinin zihinlerindeki soru işaretlerine ve taşıdıkları endişelere vurgu yapıldı.

"KAMPTAN GELEN SESLER ENDİŞE UYANDIRIYOR"

FETÖ kampınının çevresinde yaşayan birçok kişinin son günlerde kamp içinde silah ya da havai fişek seslerine benzer gümbürtüler duyduğunun anlatıldığı makalede, "Ancak bu sesler konusunda en ürkütücü nokta bu seslerin tam otomatik silahlar gibi arka arkaya gelmesi. Tam da bu noktada seslerin nedenini bilmeyen çevre sakinleri kesinlikle ürkmeye başlıyor." ifadesine yer verildi.

FETÖ elebaşı Gülen hakkında kısa bir arkaplan bilgisine de yer verilen makalede, FETÖ'nün ABD'de yönettiği sözleşmeli okullara ve bu okullara yönelik FBI soruşturması olduğuna dikkat çekildi.

Makalede ayrıca, firari FETÖ üyesi Kemal Öksüz'ün, Kongre'ye yalan bilgi verdiği için hakkında çıkarılan yakalama kararı gereği geçen hafta Ermenistan'da tutuklandığı ancak bunun pek bilinmediği kaydedildi.

Makalede FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli okullardan kazandığı paralarla vakıflar, dernekler, kültür merkezleri ve benzeri kuruluşlar kurarak ağını genişlettiğine işaret edilerek, FETÖ'nün ABD yasalarını da zaman zaman ihlal ettiği aktarıldı.