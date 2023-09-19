ABD'de yoğun diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Stoltenberg, Tebbun ve Duda ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu temasları çerçevesinde New York’taki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Türkevi’nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “NATO Genel Sekreteri Hens Stoltenberg ile BM 78’inci Genel Kurulu marjında bir araya geldik, gündemimizdeki bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdik. Her zaman olduğu gibi NATO misyonlarına en aktif destek veren ülkelerden biri olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

DUDA VE TEBBUN İLE DE GÖRÜŞTÜ

Stoltenberg ile görüşmesi öncesinde Erdoğan Polonyalı mevkidaşı Andrzej Duda ile Türkevi’nde bir araya geldi. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Türkevi’nde gerçekleştirdiğimiz görüşmede, ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel meseleleri de ele alma fırsatı bulduk. Sayın Duda ile görüşmemizin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile de görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) gündemindeki konular ile bölgesel ve küresel gelişmelere dair değerlendirmeler yapıldı.

Afrika'daki gerilimler ve iki ülkenin çözüm önerileri de karşılıklı olarak ele alındı.

