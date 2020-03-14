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ABD'de yolcu gemilerinin limanlardan ayrılması 30 gün askıya alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.03.2020 03:53 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi gece yarısından itibaren yolcu gemilerinin 30 gün boyunca ülkedeki limanlardan çıkmayacağını açıkladı.

ABD'de yolcu gemilerinin limanlardan ayrılması 30 gün askıya alındı

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ulusal acil durum ilan ettikten sonra yeni bir adım daha attıklarını Twitter hesabından duyurdu.

Başkan Trump, Twitter mesajında, "Kruvaziyer hatları Carnival, Royal Caribbean, Norwegiar ve MSC, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere tüm dış bağlantılı yolcu gemilerinin limanlardan ayrılmasının askıya alınması konusunda mutabık kaldı. Bu çok önemli ve büyük bir endüstri, öyle de olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgınının tüm dünyada etkili olmasının ardından bazı yolcu gemilerinde de virüs vakalarına rastlanmış, İtalya, Japonya ve ABD'de bazı gemiler karantinaya alınmıştı.

BAŞKENT WASHİNGTON DC'DE METRO SEFERLERİ AZALTILDI

Öte yandan ABD'de Kovid-19'a karşı alınan önlemler de artırılıyor.

Maryland ve Virginia eyaletlerinin belirli bölgelerini de kapsayacak şekilde sefer yapan Washington DC metrosunun virüs nedeniyle seferlerini pazartesi gününden itibaren azaltacağı belirtildi.

Metrolarda ve otobüslerde dezenfeksiyon çalışmalarına da hız verildi.

VİRGİNİA VE WASHİNGTON DC'DE OKULLAR EN AZ İKİ HAFTA TATİL

Öte yandan Virginia Valisi Ralph Northam eyalet genelindeki tüm okulların pazartesi gününden itibaren en az 2 hafta kapatılması kararı aldı. Bu kapsamda eyalete bağlı Alexandria, Arlington ve Falls Church bölgelerinde okullar 4 hafta tatil edildi.

Başkent Washington DC'de de devlet okulları pazartesiden itibaren en az 2 hafta tatil edilecek.

Kovid-19 önlemleri başkentin önemli etkinlikleri arasında yer alan Ulusal Kiraz Çiçeği Festivali (The National Cherry Blossom Festival) Yürüyüşü'nü de vurdu.

Normal şartlarda 4 Nisan'da Washington DC'de yapılması planlanan yürüyüş iptal edildi.

ABD'de "DMV Area" olarak bilinen Virginia, Maryland ve Washington DC daha önce ulusal acil durum ilan etmişti. Maryland'deki okullar da dün tatil edilmişti.

ABD Başkanı Trump, bugün Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde ulusal acil durum ilan etmişti.

(AA)

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