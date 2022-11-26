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ABD'de Yunanistan'a silah yığıyor! Bu kez de MQ-9 Reaper İHA konuşlandırdılar

26.11.2022 01:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, Yunanistan'daki üslerine silah ve mühimmat yığmaya devam ediyor. ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı, son olarak Larissa Hava Üssü'ne 8 adet gelişmiş MQ-9 Reaper İnsansız Hava Aracı (İHA) konuşlandırdı.

ABD'de Yunanistan'a silah yığıyor! Bu kez de MQ-9 Reaper İHA konuşlandırdılar

ABD, Yunanistan’ın Larissa Hava Üssü'ne bir yıllığına 8 gelişmiş MQ-9 Reaper İnsansız Hava Aracı (İHA) konuşlandırdı.

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Yunan medyasında çıkan haberler üzerine AA muhabirinin Pentagon’dan edindiği bilgiye göre, MQ-9 İHA’ları daha önce çekildiği Larissa üssüne yeniden konuşlandırıldı.

ABD Hava Kuvvetlerine bağlı 8 MQ-9 Reaper İHA'lar, ilgili ekipman ve personel ile 12 Kasım’da Larissa Hava Üssüne geldi.

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ANLAŞMA 1 KASIM'DA İMZALANDI

Konuşlandırmanın, bir yıllığına ve ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması kapsamında ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM) ile Yunanistan ordusu arasında 1 Kasım’da imzalanan bir anlaşma çerçevesinde yapıldığı öğrenildi.

Yunanistan ordusu, bu konuşlanmanın müttefik kuvvetlerle iş birliğini geliştirme çabalarının bir parçası olduğunu ve "NATO’nun birlikte çalışabilirliğine ve caydırıcılığına katkı sağlayacağını" iddia etti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan İHA abd

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