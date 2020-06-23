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ABD'deki anıt yıkma eylemlerinde yeni hedef!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.06.2020 17:31 | Son Güncelleme

Konfederasyon generallerinden başlayıp Amerika kıtasını keşfeden Kristof Kolomb'a sıçrayarak eski başkanlara uzanan heykel yıkma seferlerinin yeni hedefi olarak İsa peygamber ile Meryem Ana gösterildi.

ABD'deki anıt yıkma eylemlerinde yeni hedef!

ABD'de George Floyd protestolarının beraberinde getirdiği kölecilik, ırkçılık, sömürgecilikle bağlantılı tarihi kişiliklerin heykellerinin yıkılması furyası, İsa peygamber ile Meryem Ana'ya kadar geldi dayandı.

Black Lives Matter (Siyah hayatlar değerlidir) hareketinin öncülerinden olan sivil haklar savunucusu-yazar Shaun King, tarihi kaynaklara göre Filistin'in Beytüllahim kentinde doğan ve Aramice konuşan İsa peygamber'in kültürel nitelikli heykellerini 'ırkçı propaganda', 'beyaz ırkın üstünlüğünü dayatma biçimi' diye niteledi.

DUVAR RESİMLERİYLE VİTRAYLAR DA

Shaun King, ABD'de Konfederasyon generallerinden başlayıp Amerika kıtasını keşfedip fetih ve kırım dönemini başlatan Kristof Kolomb'a sıçrayarak eski başkanlara uzanan heykel yıkma seferlerinin yeni hedefi hakkında şöyle tweetledi:

"Evet, bence de beyaz Avrupalıların diktiği ve İsa olduğunu iddia ettiği heykeller de devrilmeli. Bunlar beyaz üstünlüğünün bir biçimi. Hep öyleydiler."

Meryem ile İsa kökenleri bakımından esmer olmaları gerekirken genelde beyaz tenli, sarı saçlı, mavi gözlü tasvir edilirken, King, "Beyaz İsa, Avrupalı annesi ve onların beyaz dostlarının tüm duvar resimleri ve vitrayları da aşağı indirilmeli" dedi.

Demokrat Parti'nin başkan adaylığı yarışından çekilen 'sosyalist' Senatör Bernie Sanders'ın kampanyasındaki sağ kolu olan King, bunların 'beyaz üstünlüğünün bariz biçimi' ve 'baskı ile ırkçı propagandanın araçları' olarak yaratıldıklarını söyleyerek "Hepsi devrilmeli" diye altını çizdi.

King'in hedef göstermesinin öncesinde, muhafazakar kesimin önde gelenleri, heykel yıkma furyasında sıranın İsa'ya geleceği iddiasında bulunup alarm zilleri çaldırmıştı.

KU KLUX KLAN'LA KIYASLAMA

King’in bugün attığı tweet ise muhafazakar film yapımcısı Mike Cernovich tarafından 'federal nefret suçlarına tahrik' olarak değerlendirildi ve Ku Klux Klan’ın 'kiliselere yönelik terör kampanyasıyla' kıyaslandı.

PROTESTOLAR BEYAZ SARAY'A ULAŞTI

Beyaz Saray'ın önünde yer alan Lafayette Park'ın içinde bulunan, eski başkanlardan Andrew Jackson'ın heykeli, bir grup gösterici tarafından yıkılmak istendi.

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Siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ırkçılığa tepki olarak başlayan ABD'nin farklı yerlerindeki "heykel yıkma" eylemleri, Beyaz Saray'a ulaştı.

Lafayette Park'ın sembolü sayılan 7. ABD Başkanı Jackson'ın heykelini iplerle bağlayan yüzlerce gösterici, heykeli devirmeye çalıştı.

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Bu esnada Jackson aleyhinde sloganlar da atan göstericiler, heykeli yıkma girişimlerine devam ederken park polisi ve Gizli Servis polisi olaya hızla müdahale etti.

Polis, göstericileri göz yaşartıcı gaz da kullanarak olay yerinden uzaklaştırdı ve heykeli korumaya aldı.

Jackson, çok sayıda yerlinin ölümüne neden olan Kızılderili Tehcir Yasası'nın mimarı ve çok sayıda kölesi olan bir başkan olarak biliniyor.

ABD'nin farklı eyaletlerinde son birkaç haftada kölelik yanlısı Konfederasyon dönemi yöneticileri ve komutanlarına ait çok sayıda heykel yıkılmış ya da tahrip edilmişti.

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