ABD'deki anıt yıkma eylemlerinde yeni hedef!

ABD'de George Floyd protestolarının beraberinde getirdiği kölecilik, ırkçılık, sömürgecilikle bağlantılı tarihi kişiliklerin heykellerinin yıkılması furyası, İsa peygamber ile Meryem Ana'ya kadar geldi dayandı.

Black Lives Matter (Siyah hayatlar değerlidir) hareketinin öncülerinden olan sivil haklar savunucusu-yazar Shaun King, tarihi kaynaklara göre Filistin'in Beytüllahim kentinde doğan ve Aramice konuşan İsa peygamber'in kültürel nitelikli heykellerini 'ırkçı propaganda', 'beyaz ırkın üstünlüğünü dayatma biçimi' diye niteledi.

DUVAR RESİMLERİYLE VİTRAYLAR DA

Shaun King, ABD'de Konfederasyon generallerinden başlayıp Amerika kıtasını keşfedip fetih ve kırım dönemini başlatan Kristof Kolomb'a sıçrayarak eski başkanlara uzanan heykel yıkma seferlerinin yeni hedefi hakkında şöyle tweetledi:

"Evet, bence de beyaz Avrupalıların diktiği ve İsa olduğunu iddia ettiği heykeller de devrilmeli. Bunlar beyaz üstünlüğünün bir biçimi. Hep öyleydiler."

Meryem ile İsa kökenleri bakımından esmer olmaları gerekirken genelde beyaz tenli, sarı saçlı, mavi gözlü tasvir edilirken, King, "Beyaz İsa, Avrupalı annesi ve onların beyaz dostlarının tüm duvar resimleri ve vitrayları da aşağı indirilmeli" dedi.