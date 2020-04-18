ABD'deki bakımevlerinde 7 bine yakın kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

New York Times (NYT) gazetesi, Kovid-19 salgınının "merkez üssü" konumundaki ABD'de, yaşlı bakım evlerinde virüse yakalanıp hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin çarpıcı rakamlar olduğunu yazdı.

Gazetenin haberine göre, yaşlı bakımevlerinde koronavirüsten dolayı en az 6 bin 900 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı, ABD'deki virüs ölümlerinin yaklaşık beşte birine tekabül ediyor.

"YAŞLI BAKIMEVLERİ TOPLU MEZAR GİBİ"

Eski New York Vali Yardımcısı ve Enfeksiyon Hastalıklarını Azaltma Komitesi Kurucusu Betsy McCaughey, NYT'ye yaptığı açıklamada, "Yaşlı bakımevleri toplu mezar gibi. Bu merkezler aşırı kalabalık ve yeterince personel yok. Tek bir Kovid-19 hastası bile kıyıma yol açıyor." ifadesini kullandı.

NYT'ye konuşan bakımevi çalışanları ise salgın döneminde yeterince kişisel koruma ekipmanlarının olmadığını, bu nedenle de hem kendilerinin hem de bakımevlerinde kalan yaşlıların hayatının tehlikede olduğunu belirtti.

TEMSİLCİLER MECLİSİ ÜYESİ'NDEN SAĞLIK BAKANI'NA MEKTUP

Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi Başkanı ve Mississippi Vekili Bennie Thompson da bakımevlerinde yaşanan sıkıntılara ilişkin ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanı Alex Azar'a bir mektup gönderdi.