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ABD'deki bakımevlerinde 7 bine yakın kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 18.04.2020 01:51 | Son Güncelleme

ABD'de yaşlı bakımevlerinde kalan en az 6 bin 900 kişinin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Eski New York Vali Yardımcısı Betsy McCaughey, "Yaşlı bakımevleri toplu mezar gibi. Bu merkezler aşırı kalabalık ve yeterince personel yok. Tek bir Kovid-19 hastası bile kıyıma yol açıyor" ifadelerini kullandı.

ABD'deki bakımevlerinde 7 bine yakın kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

New York Times (NYT) gazetesi, Kovid-19 salgınının "merkez üssü" konumundaki ABD'de, yaşlı bakım evlerinde virüse yakalanıp hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin çarpıcı rakamlar olduğunu yazdı.

Gazetenin haberine göre, yaşlı bakımevlerinde koronavirüsten dolayı en az 6 bin 900 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı, ABD'deki virüs ölümlerinin yaklaşık beşte birine tekabül ediyor.

"YAŞLI BAKIMEVLERİ TOPLU MEZAR GİBİ"

Eski New York Vali Yardımcısı ve Enfeksiyon Hastalıklarını Azaltma Komitesi Kurucusu Betsy McCaughey, NYT'ye yaptığı açıklamada, "Yaşlı bakımevleri toplu mezar gibi. Bu merkezler aşırı kalabalık ve yeterince personel yok. Tek bir Kovid-19 hastası bile kıyıma yol açıyor." ifadesini kullandı.

NYT'ye konuşan bakımevi çalışanları ise salgın döneminde yeterince kişisel koruma ekipmanlarının olmadığını, bu nedenle de hem kendilerinin hem de bakımevlerinde kalan yaşlıların hayatının tehlikede olduğunu belirtti.

TEMSİLCİLER MECLİSİ ÜYESİ'NDEN SAĞLIK BAKANI'NA MEKTUP

Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi Başkanı ve Mississippi Vekili Bennie Thompson da bakımevlerinde yaşanan sıkıntılara ilişkin ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanı Alex Azar'a bir mektup gönderdi.

Mektupta, bakımevlerinde çalışan birçok kişiden mektup aldığını aktaran Thompson, tıbbi ekipmanlar ve kişisel koruma malzemelerinin dağıtımı noktasında, bakım evleri için nasıl bir yol izlendiğinin muamma olduğuna işaret etti.

ABD'DEKİ İLK SALGINDA BİR BAKIMEVİNDE ÇIKMIŞTI

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, ülke genelindeki 15 bin 600 bakımevinde 1,3 milyon kişi kalıyor.

ABD'de ilk koronavirüs salgını Washington eyaletindeki bir bakımevinde ortaya çıkmış ve burada onlarca kişi yaşamını kaybetmişti.

ABD'li sağlık yetkilileri ise bakımevlerindeki şartların, virüs vaka ve ölümlerini artırdığını kaydetmişti.

(AA)


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ABD bakım evi koronavirüs

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