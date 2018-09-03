ABD'deki bir ayinde, kardinale çocuk istismarı protestosu

CNN'in haberine göre, Kardinal Donald Wuerl, Washington'daki bir Katolik kilisesinde yapılan pazar ayini sırasında, Pennsylvania eyaletinde ortaya çıkan çocuk istismarı skandalı ile ilgili Washington Başpiskoposluğunu savunan açıklamalarda bulundu.

Hakkında, Pittsburg'da piskoposluk yaptığı dönemde söz konusu davayı örtbas ettiği iddiası bulunan Wuerl, kilisede bulunanlardan "yargıda yaptığı hataları" ve "yetersizlikleri" için kendisini affetmelerini istedi.

Wuerl'un, Papa Franciscus’a bağlı kalma isteğinde de bulunması üzerine, kilisedekiler arasında bulunan Brian Garfield "Kendinden utan" diye bağırmaya başladı.

TEPKİSİNİ SIRTINI DÖNEREK GÖSTERDİ

Kilisedeki Katoliklerden Mary Challinor da tepkisini göstermek için Kardinal Wuerl'e arkasını döndü ve kollarını bağladı.

Garfield, ayin sonrası CNN'e yaptığı açıklamada, Wuerl'in Pennsylvania'daki jüri raporuna tepkisinden dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, "Wuerl'in bir canavar olduğunu düşünmüyorum ama keşke kendini savunmak için bu kadar çok konuşmasaydı. Keşke bir politikacı gibi değil bir papaz gibi konuşsaydı." değerlendirmesinde bulundu.