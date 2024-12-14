ABD'deki canlı yayında dikkat çeken anlar! Gökyüzünde parlayan cismin ne olduğunu kimse bilmiyor

UFO (Unidentified Flying Object/Tanımlanamayan Uçan Nesne) tartışmaları son yıllarda giderek artmaya başladı. Dünyanın birçok yerinden farklı farklı görüntüler gündem olurken, ABD'de artan ihbarlar ülke gündemindeki yerini koruyor.

CANLI YAYINDA, GÖKYÜZÜNDE PARLAYAN BİR CİSİM GÖRÜLDÜ

Tam da bugünlerde canlı yayına yansıyan bir görüntü ise herkesi tedirgin etti. Channel 7 tarafından ekrana getirilen görüntülerde, gökyüzünde parlayan bir cisim görüldü.

"NE OLDUĞUNA DAİR BİR FİKRİMİZ YOK"

Cismin göründüğü sırada o anlara tanıklık eden muhabir ise "Bunun ne olduğuna dair bir fikrimiz yok" ifadelerini kullandı.