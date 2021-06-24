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  4. ABD'deki felaket! 1 kişi hayatını kaybetti, 99 kişiden haber alınamıyor

ABD'deki felaket! 1 kişi hayatını kaybetti, 99 kişiden haber alınamıyor

24.06.2021 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Florida eyaletinin Miami Dade bölgesinde 12 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybetti. Enkazdan 35 kişi çıkarılırken, 99 kişiden haber alınamıyor.

ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı bina kısmen çöktü. Binanın çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, en az 8 kişi yaralandı. Yetkililer binanın dolu olması nedeniyle can kaybının artabileceğini belirtti.

ENKAZDAN 35 KİŞİ ÇIKARILDI

Arama kurtarma ekipleri 35 kişiyi çöken binanın enkazından çıkarmayı başardı.

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99 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Binada yaşayan 99 kişiye ise ulaşılamadığı bildirildi.

Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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15 AİLE KENDİ İMKANLARIYLA BİNAYI TERK ETTİ

Miami-Dade İtfaiye ve Kurtarma Teşkilatından Raide Jadallah, 15 ailenin kendi imkanlarıyla binayı terk ettiğini belirtti.
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1981 yılında inşa edilen deniz kenarındaki binanın çökme nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. (AA / İHA)


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