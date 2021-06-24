ABD'deki felaket! 1 kişi hayatını kaybetti, 99 kişiden haber alınamıyor

ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı bina kısmen çöktü. Binanın çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, en az 8 kişi yaralandı. Yetkililer binanın dolu olması nedeniyle can kaybının artabileceğini belirtti.

ENKAZDAN 35 KİŞİ ÇIKARILDI

Arama kurtarma ekipleri 35 kişiyi çöken binanın enkazından çıkarmayı başardı.

99 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Binada yaşayan 99 kişiye ise ulaşılamadığı bildirildi.

Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

15 AİLE KENDİ İMKANLARIYLA BİNAYI TERK ETTİ

Miami-Dade İtfaiye ve Kurtarma Teşkilatından Raide Jadallah, 15 ailenin kendi imkanlarıyla binayı terk ettiğini belirtti.



1981 yılında inşa edilen deniz kenarındaki binanın çökme nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. (AA / İHA)



