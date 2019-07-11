ABD'deki FETÖ şebekesi: Mustafa Sarsılmaz

FETÖ'nün ABD'deki yapılanması içinde dikkati çeken isimlerden biri de 15 Temmuz'un ardından ilk kez geçen yıl AA tarafından görüntülenen Mustafa Sarsılmaz oldu.

FETÖ ÜNİVERSİTESİNDE GÖRÜNTÜLENDİ



Darbe girişimiyle ortadan kaybolan ve uzun süre adı duyulmayan FETÖ firarisi şüpheli doktor Sarsılmaz, geçen yıl temmuz ayında AA kameralarına FETÖ'ye bağlı VIU'da yakalandı.

FETÖ firarisi Emre Uslu'nun da çalıştığı VIU'da 2016'dan itibaren Sağlık Bilimleri Bölüm Başkanı olarak görev yaptığı anlaşılan Sarsılmaz, AA muhabirinin merhum Özal’ın ölümüyle ilgili sorularına cevap veremedi.

TSK bünyesinde nasıl yükseldiği ve tam da merhum Özal’ın ölüm günü GATA’da nasıl nöbetçi subay olduğu sorularını karşılıksız bırakan Sarsılmaz, gömülmeden önce Özal'dan neden kan veya saç örneği almadığına ilişkin soruyu da cevaplayamadı.

AYNI ARAÇTA YOLCULUK



FETÖ'cü doktor ayrıca, 1986'da tabip üsteğmen iken Isparta civarında FETÖ elebaşı Gülen’le aynı arabada neden yolculuk yaptığı ve polis tarafından çevrildikten sonra neden Gülen’i tanıdığını inkar ettiği şeklindeki sorular karşısında da sessiz kaldı.

Virginia'da AA kamerasına yakalanan Sarsılmaz'ın, geçen yılki olayın ardından "gözlerden uzak olmak" amacıyla Teksas'a taşındığı kaydedildi.