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ABD'deki 'George Floyd' protestoları ülke tarihindeki en geniş katılımlı eylem

DÜNYA HABERLERİ  | 03.07.2020 21:36 | Son Güncelleme

ABD'de yapılan anketlerde, siyahi George Floyd'un ölümü sonrası başlayan protestolara şimdiye kadar 26 milyon kişinin katıldığı ve bunun ülke tarihinde en geniş katılımlı eylem olduğu belirtildi.

ABD'deki 'George Floyd' protestoları ülke tarihindeki en geniş katılımlı eylem

ABD'de yapılan 4 farklı ankette, Minneapolis'te polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi Amerikalı George Floyd için başlayan gösterilere şimdiye kadar 15 ila 26 milyon arasında kişinin katıldığı belirtildi.

Protestolarla ilgili anket düzenleyen Kaiser Family Foundation'a göre, 8-14 Haziran arasında ülke genelinde 26 milyon kişi gösterilere katıldı.

Diğer anket şirketi Civis Analytics'e göre ise, 12-22 Haziran arasında 23 milyon kişi gösterilere katılırken, N.O.R.C. anketine göre 11-15 Haziran arasında 18 milyon kişi protestolarda yer aldı.

Pew’in düzenlediği ankette ise 4-10 Haziran arasında 15 milyon kişinin protestolara iştirak ettiği kaydedildi.

Anket sonuçlarını değerlendiren New York Times gazetesi, George Floyd'un ölümü sonrası başlayan protestoların ABD tarihindeki en geniş katılımlı eylemler olduğunu savundu.

GEORGE FLOYD İÇİN ŞİMDİYE KADAR 4 BİN 700'DEN FAZLA PROTESTO DÜZENLENDİ

ABD'nin Minneapolis kentinde 26 Mayıs'ta başlayan ilk protestolardan bugüne, günlük ortalama 140 gösteri ile ülke genelinde toplam 4 bin 700'den fazla protesto düzenlendi.

Anketlerde, protestolara katılanların yarısının, ilk defa bir gösteriye iştirak ettiklerini belirttikleri de ifade edildi.

Polis şiddetinin yanısıra, ABD Başkanı Donald Trump'ın silah, iklim değişikliği ve göçmenler konusundaki politikalarının da protestolara katılımı etkilediğine dikkat çekildi.

(AA)

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