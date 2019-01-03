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ABD'deki Hakan Atilla davasında sıcak gelişme

DÜNYA HABERLERİ  | 03.01.2019 22:07 | Son Güncelleme

ABD'deki İran Yaptırımları Davasında suçlu bulunan eski Halkbankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, ABD'deki temyiz mahkemesinde hakkındaki davanın reddini talep etti.

ABD'deki Hakan Atilla davasında sıcak gelişme

Savcılığın Atilla'nın cezasının artırılmasını istediği temyiz başvurusunu geri çekmesi ve 32 ay hapis cezasının onanması talebinin ardından Atilla, savcılığın bu talebine cevap olarak avukatları aracılığıyla temyiz mahkemesine dilekçe gönderdi.

ATİLLA, DAVANIN TAMAMININ REDDEDİLMESİNİ TALEP ETTİ

Hakan Atilla, dilekçesinde, savcılığının kendisine karşı açtığı davanın tamamen reddedilmesini istedi. Kabul edilmemesi durumunda ise ''adil yargılanmadığı ve haklarının zarar gördüğü'' gerekçesiyle mahkemenin kararının bozulması ve yeniden yargılama talebinde bulundu.

Mahkemenin Hakan Atilla'ya verdiği hapis cezasının az olduğu gerekçesiyle kararı temyize götüren savcılık, başvurusundan vazgeçmiş ve 32 aylık cezanın onanmasını istemişti.

NORMAL ŞARTLARDA 25 TEMMUZ'DA TAHLİYE EDİLMESİ BEKLENİYOR

İran yaptırımları davasında suçlu bulunarak 32 ay hapis cezası alan Hakan Atilla da suçlu bulunma kararını temyize götürmüş, ağustos ayında ise avukatları aracılığıyla masum olduğu ve beraat talebiyle temyiz gerekçelerini bir üst mahkemeye taşımıştı.

ABD Cezaevleri Bürosu'nun internet kayıtlarına göre ise Hakan Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
ABD hakan atilla Mehmet Hakan Atilla İran Yaptırımları Davası

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