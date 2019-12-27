HABER
  4. ABD'deki Halk Bankası davasında önemli gelişme

ABD'deki Halk Bankası davasında önemli gelişme

DÜNYA HABERLERİ  | 27.12.2019 10:24 | Son Güncelleme

ABD'deki federal mahkeme, İran yaptırımlarını delmekle suçlanan Halk Bankası'na New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından açılan davada, duruşma tarihini 25 Şubat'a erteledi.

ABD'deki Halk Bankası davasında önemli gelişme

Halk Bankası avukatları, "mahkemenin yargı yetkisi olmadığı" gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim yapmak için "özel statüyle duruşmaya katılım" talepleri federal mahkeme tarafından reddedilince, temyiz mahkemesine başvurdu.

Avukatlar, temyiz mahkemesinin kararı açıklanıncaya kadar ise federal mahkemeden yargı sürecini beklemeye alması talebinde bulundu.

Davaya bakan Yargıç Richard Berman, ''davanın devam etmesinin Halk Bankası'na telafi edilemez bir zarar vermeyeceğini'' ve bankanın hakkındaki suçlamalara bir an önce cevap vermesi gerektiğini belirterek, avukatların söz konusu talebini reddetti.

Berman, daha önce 10 Şubat olarak belirlediği duruşma tarihini 25 Şubat'a erteledi.

Bankaya, "ABD'nin İran yaptırımlarını delmek" dahil, 6 farklı suçlama yöneltiliyor.

KAYNAK: AA

PARTNERBoşandıktan sonra soluğu Phuket’te aldıBoşandıktan sonra soluğu Phuket’te aldı
Alman basını: Merkel Ankara yolcusuAlman basını: Merkel Ankara yolcusu
Rus paralı askerler en son Libya'da ortaya çıktıRus paralı askerler en son Libya'da ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Halkbank New York dava

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındaydı...

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındaydı...

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Akşener'den asgari ücret ve Kanal İstanbul açıklaması

Akşener'den asgari ücret ve Kanal İstanbul açıklaması

'Milli Piyango biletini yırtmayın' uyarısı

'Milli Piyango biletini yırtmayın' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

ABD'den Libya mutabakatı açıklaması

ABD'den Libya mutabakatı açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Trump, Türkiye ile ilgili yaptırım tasarısını imzalayacak

Trump, Türkiye ile ilgili yaptırım tasarısını imzalayacak

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Orta Doğu’ya askeri güç gönderme planına onay

Orta Doğu’ya askeri güç gönderme planına onay

Alman basını: Merkel Ankara yolcusu

Alman basını: Merkel Ankara yolcusu

Rus paralı askerler en son Libya'da ortaya çıktı

Rus paralı askerler en son Libya'da ortaya çıktı

İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem

İran'da nükleer santrale yakın bölgede deprem

ABD'de yemek teslimatı yapan bir Türk, silahlı saldırı sonucu öldü

ABD'de bir Türk silahlı saldırıda öldü

Son dakika! Kazakistan'da içinde 100 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.