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ABD'deki hava trafiği dikkat çekti!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.04.2020 11:04 | Son Güncelleme

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan ABD'de ölenlerin sayısı son 24 saatte yaklaşık 2 bin artarak 13 bine yaklaştı. ABD hava sahasındaki özellikle uçak trafiğinin ise diğer ülkelere göre çok daha fazla olması radara da yansıdı. Ülkede iç hat uçuş trafiğinin yoğun olduğu gözlendi.

ABD'deki hava trafiği dikkat çekti!

Koronavirüs nedeniyle havacılık sektörü tarihin en büyük krizini yaşıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında salgının yayılımının önüne geçilmesi adına birçok ülke arasında da uçuşlar durdu. Dünya genelinde birbiri ardına uçuşların iptal olması nedeniyle uçaklar yere indi. Birçok ülkenin hava sahasında uçuş trafiğindeki büyük düşüş radar görüntülerine de yansırken ABD'de ise uçuş trafiği ise diğer ülkelere göre çok yüksek olduğu gözlendi.

İÇ HAT UÇUŞ TRAFİĞİ YOĞUN

Diğer ülkelerin hava sahasına göre ABD'deki uçak trafiğinde yoğunluk yaşanması, diğer ülkelerde ise az uçak trafiği dikkat çekti. Özellikle iç hat uçuşlarındaki trafik dikkat çekti. Doktorlar ABD'de uçuş trafiğinin bu şekilde devam etmesi halinde ülkede koronavirüs vaka sayısında artışların devam edeceği öngörüsünde bulundu.

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ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay Avrupa’dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını, İngiltere'nin bundan muaf tutulduğunu açıklamıştı. Johns Hopkins Üniversitesinin verilere göre, ABD'de virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24
saatte 31 bin 480 artışla 399 bin 929'a, ölenlerin sayısı ise 1918 artarak 12 bin 911’e çıktı.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
ABD hava trafiği koronavirüs

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