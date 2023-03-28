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ABD'deki okul saldırısına ilişkin polis kamerası görüntüleri paylaşıldı! Saldırgan defalarca ateş ederek öldürüldü

28.03.2023 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde bir ilkokulda düzenlenen, 3'ü çocuk 6 kişinin yaşamını yitirmişti. Silahlı saldırıyla ilgili polis kamerasınca kaydedilen görüntüler yayınlandı. Metro Nashville Polis Departmanı (MNPD) polislerine ait vücut kamerası kayıtlarında, özel Hristiyan okuluna en az iki saldırı silahı ve bir tabancayla girdiği görülen saldırganın, okul binasının 2. katına çıktığı ve büyük bir pencerenin yanındaki kişiye defalarca ateş ettiği görülüyor.

ABD’nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde dün 3-11 yaş arasındaki öğrencilerin gittiği Covenant Presbiteryen Kilisesi'ne bağlı Covenant Okulu'na düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler yayınlandı. Nashville Polis Departmanı tarafından 3’ü çocuk toplam 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin saldırgana müdahale eden polislere ait vücut kamerası görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde, saldırgan Audrey Hale’nin polisle girdiği çatışmada vurularak etkisiz hale getirtildiği görüldü.

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Polislerce etkisiz hale getirilen 28 yaşındaki saldırganın kullandığı silahlar ve okuldaki tahribatın fotoğrafları da kamuoyuyla paylaşıldı.

Polis, saldırganın silahından çıkan kurşunlarla 9 yaşlarındaki üç çocuğun yanı sıra okulun baş papazı, kızı ve 61 yaşındaki yardımcı öğretmenin öldüğünü ifade etti.

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SALDIRGAN CİNSİYET DEĞİŞTİRMİŞ

MNPD'nin açıklamasına göre, kadın olduğu belirtilen saldırganın doğum kayıtlarına bakıldığında erkek olduğu tespit edildi.

Polis Şefi John Drake, basın toplantısında, "Audrey Elizabeth Hale'in kendini transseksüel olarak tanımladığını" doğrularken, saldırganın cinsiyet değiştirmiş olmasının saldırıda etkili olup olmadığının araştırıldığını ancak bunun "hedefli bir saldırı" olduğunu söyledi.

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OLAY

ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde bulunan "The Covenant" adlı özel Hristiyan okulunda düzenlenen silahlı saldırıda 60 yaşındaki okul müdürü Katherine Koonce, 61 yaşlarındaki personeller Cynthia Peak ve Mike Hill ile 9 yaşlarındaki Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs, William Kinney adlı 3 öğrenci hayatını kaybetmişti.

Metro Nashville Polis Departmanı, üzerinde 2 uzun namlulu silah ve bir tabanca bulunan saldırganın olay yerinde öldürüldüğünü bildirmişti. Öte yandan Hale’in evinde polis tarafından yapılan aramada, saldırgana ait bir manifesto, okul binasına giriş ve çıkış noktalarını gösteren bir harita ile 2 av tüfeği dahil başka silahlar bulunmuştu.
Polis, saldırganın, okulun mezunlarından 28 yaşındaki Audrey Elizabeth Hale isimli kadın olduğu bilgisini vermişti. (AA-İHA)


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silahlı saldırı abd

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