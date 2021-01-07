ABD'deki olayların ardından Türkiye'ye gelen yolcular yaşadıklarını anlattı

ABD'lilerin olaylar nedeniyle çok heyecanlandıklarını ifade eden Çuhadaroğlu, "Bundan 4 ay önce gittiğimde de protestolar sırasında esnaf bayağı korkmuştu. Uçuşta bir problem yaşamadan ülkemize sağ salim döndük." diye konuştu.

Çuhadaroğlu, o sırada cep telefonlarına kısa mesajla uyarılar geldiğini kaydederek, "Belediye başkanının şehrin tamamında sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini okuduk, sabah altıya kadar. Daha sonra oğlum tarafından önceden biletimiz olduğu için yola çıktık. Yollar son derece boşalmıştı. Biz yasak başlamadan gittik. Havalimanında herhangi bir olay yaşamadık." dedi.

Washington'da yaşayan yolculardan elektrik mühendisi Ahmet Çuhadaroğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD'de meydana gelen olaylardan eşi ve oğluyla evde bulundukları sırada haberlerinin olduğunu ve siren sesleri duyduklarını belirtti.

Yolculardan Mustafa Yılmaz, uçaktayken telefonlarına dikkatli olmaları konusunda bazı mesajlar düştüğünü söyledi.

Yılmaz, "Çok fazla olay yaşamadım ama o tansiyonu görmüş oldum. Dışarda çok sayıda polis de vardı. Olaylar denk gelmesin diye dua da ettik. Neticesinde insanız... Ama bir sıkıntı yaşamadan ülkemize vardık." değerlendirmesinde bulundu.

Ailesiyle Washington'dan gelen Aziz Aksu, uçağa binmeden 4-5 saat önce Trump taraftarlarının başkentteki kongreyi bastığını duyduğunu belirtti.

Aksu, gece için sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini anımsatarak "Havalimanı şehir dışında olduğu için bir problem olmadı çok şükür. Washington'da bazı olaylar oldu. Herhangi bir endişe duymadık. Sonunda vardık." dedi.

Eşi Evren Kırdar Aksu da Washington'a yarım saat uzaklıkta oturduklarını, olayları bizzat yaşamadıklarını kaydederek, "Yakın olsak endişelenebilirdim." ifadelerini kullandı.

"HAVALİMANINA GİDERKEN ÇOK FAZLA POLİS GÖRDÜM"

ABD vatandaşı Leigh Byrd da kızını ziyaret için İstanbul’a geldiğini söyledi.

ABD'de seçim sonuçlarından mutlu olmayan insanların bazı gösteriler yaptıklarını ifade eden Byrd, "Önce her şey iyiydi. Barışçıl bir ortam vardı. Daha sonra bu ortam olmadı. Havalimanına giderken çok fazla polis olduğunu gördüm ve havalimanına vardığımda da öyleydi." diye konuştu.

Kendisini en fazla korkutan şeyin şehrin dört bir yanındaki sivil huzursuzluk olduğunu dile getiren Byrd, "Bunun olacağını aslında biliyorduk. İnsanlar seçim sonuçlarından mutlu değildi." dedi. (AA)

