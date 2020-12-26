ABD'deki patlamanın görüntüleri yayınlandı

ABD’nin Tennessee eyaletindeki Nashville kentinin Broadway caddesinde karavan tipi araçta Noel sabahı meydana gelen şiddetli patlamada 3 kişi yaralandı. Patlamanın gerçekleştiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Polis, patlamanın ardından yaptığı açıklamada bombanın ‘kasıtlı’ olarak araca yerleştirildiğini belirtirken, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ise patlamanın olduğu beyaz karavanın fotoğrafını yayınlayarak, halktan bilgi talep etti. Nashville Belediye Başkanı John Cooper yaptığı açıklamada, olağanüstü hal ilan ettiğini belirterek, 27 Aralık Pazar günü 16.30’a kadar sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini açıkladı.

BULUNAN DOKULAR İNCELENİYOR

Polis yetkilileri, FBI ve ATF (Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu) ile birlikte soruşturmanın yürütüldüğünü ifade ederek,“Bu kasıtlı bir eylem gibi görünüyor” dedi. Nashville Polis Departmanı Şefi John Drake, patlama bölgesinin yakınında doku bulduklarını söyledi. Şef Drake, bulunan dokuların insan kalıntıları olup olmadıklarını belirlemek için inceleme altına alacaklarını ifade etti.

Kaynak: DHA

