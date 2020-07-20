ABD’deki polisleri 'kaçıran' çıplak gösterici viral oldu

ABD'de George Floyd’un 25 Mayıs’taki ölümünden beri süren gösteriler sırasında güvenlik güçleri yine protestoculara biber gazı sıkıyordu.

Taktığı maske ve şapka dışında anadan doğma halde bir protesto gösterisinin ortasında beliren kadın yere oturdu.

Güvenlik güçleri tam karşılarına geçen kadının ayaklarına doğru, içi biber gazı dolu paintball mermilerini sıktı.

Bu sırada bir gösterici dayanamayarak önüne geçtiği kadını korumaya çalıştı. Ancak çıplak kadın, bu çabayı da reddederek protestocu erkeğin arkasından çekildi. Erkek de, yaptığı hareketin ikisini de daha fazla hedef haline getirdiğini fark ederek kadından uzaklaştı.

Sonrasında kadın, yoga ve bale pozları yaparak eylemini sürdürdü.

The Oregonian için çalışan fotoğrafçı Dave Killen, yaşananlardan sonra güvenlik güçlerinin bölgeden uzaklaştığını ifade etti. Bütün bunların 10 dakika içinde yaşandığını da sözlerine ekledi.

Bölgedeki eylemciler de güvenlik güçlerinin savunmasız bir kadının karşısından kaçarcasına bir anda çekilmesine dikkat çekti.