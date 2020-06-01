ABD'deki protestolardan Apple Store mağazaları da nasibini aldı!

ABD'de başlayan olaylar vakit geçtikçe daha da büyüyor. Ülkenin birçok eyaletine sıçrayan, plajların bile ateşe verildiği görülen olaylarda protestocular pek çok mağazayı da yağmalamaya başladı. Yağma sonucu mağazalarda bir şey bırakmayan protestocular, Portland'ta ise teknoloji mağazalarının kalitesiyle bilinen bir isme bulaştı; Apple'a.
Protestocular, Oregon Portland'taki Apple Store mağazasını gözlerine kestirdi. Mağazaya giren kişiler, önce Apple Store'u Apple Store yapan 30 metrelik camları kırdı. Yağmacılar, daha sonra içeride yer alan iPhone, iPad ve MacBook gibi ürünleri alıp kaçtılar. Mağaza ise kullanılamaz hale geldi. Yağmacılar sadece Portland'ta ortaya çıkmadı. Scottsdale Waterfront alışveriş merkezinde bulunan bir Apple Store mağazası ve Washington DC'de bulunan bir mağaza daha yağmacıların kurbanı oldu. İçerideki tüm ürünleri çalan yağmacılar, olay yerinden uzaklaştı.
Apple store in Portland being looted during protest pic.twitter.com/GqmGCOqRkt— Zane Sparling (@PDXzane) May 30, 2020
Apple Store mağazalarının yağmalarken çekilen videolar suçluların kim olduğunu net olarak gösteremiyor. Ancak onların çalınan ürünleri kullanması neredeyse imkansız. Zira, Apple Store'daki cihazlar demo cihazlar olduğu için sadece mağaza içinde çalışabiliyor. Mağaza dışına çıkan cihazlar, yazılımlarını çalıştırmıyor böylece cihazlar sadece birer donanım parçasına dönüşüyor.
Öte yandan mağazaları yağmalanan Apple CEO'su Tim Cook ise çalışanlarına yaşanan olaylardan dolayı bir mesaj gönderdi. Mesajında herkes için daha adil ve daha iyi bir dünya dilediğini belirten Tim Cook, mesajının devamında ise ''Apple olarak misyonumuz insanları dünyayı daha iyi bir hale getirmek için güçlendiren teknoloji yaratmak. Bu sayede farklı ırk, cinsiyet veya inançtan insanları dünya üzerindeki tüm mağazalarımızda memnuniyetle karşıladık ve her kesimden insanı içeren bir Apple inşa etmeye çalıştık. Ancak daha fazlasını yapmalıyız. Bugün Apple, ırk adaletsizliğine meydan okuma ve Amerikan toplumundaki en savunmasız kişilerin insan haklarını korumaya adanmış ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara bağış yapıyor.” ifadelerini kullandı.
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