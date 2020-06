ABD'deki protestolardan Apple Store mağazaları da nasibini aldı!

ABD'de başlayan olaylar vakit geçtikçe daha da büyüyor. Ülkenin birçok eyaletine sıçrayan, plajların bile ateşe verildiği görülen olaylarda protestocular pek çok mağazayı da yağmalamaya başladı. Yağma sonucu mağazalarda bir şey bırakmayan protestocular, Portland'ta ise teknoloji mağazalarının kalitesiyle bilinen bir isme bulaştı; Apple'a.

Protestocular, Oregon Portland'taki Apple Store mağazasını gözlerine kestirdi. Mağazaya giren kişiler, önce Apple Store'u Apple Store yapan 30 metrelik camları kırdı. Yağmacılar, daha sonra içeride yer alan iPhone, iPad ve MacBook gibi ürünleri alıp kaçtılar. Mağaza ise kullanılamaz hale geldi. Yağmacılar sadece Portland'ta ortaya çıkmadı. Scottsdale Waterfront alışveriş merkezinde bulunan bir Apple Store mağazası ve Washington DC'de bulunan bir mağaza daha yağmacıların kurbanı oldu. İçerideki tüm ürünleri çalan yağmacılar, olay yerinden uzaklaştı.

Apple store in Portland being looted during protest pic.twitter.com/GqmGCOqRkt