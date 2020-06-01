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ABD'deki protestolardan Apple Store mağazaları da nasibini aldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.06.2020 09:49 | Son Güncelleme

ABD'nin Mineapolis şehrinde başlayan olaylar, ülkenin neredeyse tamamına sıçradı. Protestocular, birçok şehirde polisle karşı karşıya geldi, pek çok mağazayı da yağmaladı. Bu mağazaların arasında Apple Store'lar da vardı.

ABD'de başlayan olaylar vakit geçtikçe daha da büyüyor. Ülkenin birçok eyaletine sıçrayan, plajların bile ateşe verildiği görülen olaylarda protestocular pek çok mağazayı da yağmalamaya başladı. Yağma sonucu mağazalarda bir şey bırakmayan protestocular, Portland'ta ise teknoloji mağazalarının kalitesiyle bilinen bir isme bulaştı; Apple'a.

APPLE STORE MAĞAZALARINI YAĞMALADILAR

Protestocular, Oregon Portland'taki Apple Store mağazasını gözlerine kestirdi. Mağazaya giren kişiler, önce Apple Store'u Apple Store yapan 30 metrelik camları kırdı. Yağmacılar, daha sonra içeride yer alan iPhone, iPad ve MacBook gibi ürünleri alıp kaçtılar. Mağaza ise kullanılamaz hale geldi. Yağmacılar sadece Portland'ta ortaya çıkmadı. Scottsdale Waterfront alışveriş merkezinde bulunan bir Apple Store mağazası ve Washington DC'de bulunan bir mağaza daha yağmacıların kurbanı oldu. İçerideki tüm ürünleri çalan yağmacılar, olay yerinden uzaklaştı.

KULLANMALARI ZOR

Apple Store mağazalarının yağmalarken çekilen videolar suçluların kim olduğunu net olarak gösteremiyor. Ancak onların çalınan ürünleri kullanması neredeyse imkansız. Zira, Apple Store'daki cihazlar demo cihazlar olduğu için sadece mağaza içinde çalışabiliyor. Mağaza dışına çıkan cihazlar, yazılımlarını çalıştırmıyor böylece cihazlar sadece birer donanım parçasına dönüşüyor.

TİM COOK'TAN ABD OLAYLARIYLA İLGİLİ MESAJ

Öte yandan mağazaları yağmalanan Apple CEO'su Tim Cook ise çalışanlarına yaşanan olaylardan dolayı bir mesaj gönderdi. Mesajında herkes için daha adil ve daha iyi bir dünya dilediğini belirten Tim Cook, mesajının devamında ise ''Apple olarak misyonumuz insanları dünyayı daha iyi bir hale getirmek için güçlendiren teknoloji yaratmak. Bu sayede farklı ırk, cinsiyet veya inançtan insanları dünya üzerindeki tüm mağazalarımızda memnuniyetle karşıladık ve her kesimden insanı içeren bir Apple inşa etmeye çalıştık. Ancak daha fazlasını yapmalıyız. Bugün Apple, ırk adaletsizliğine meydan okuma ve Amerikan toplumundaki en savunmasız kişilerin insan haklarını korumaya adanmış ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara bağış yapıyor.” ifadelerini kullandı.

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