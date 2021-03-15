HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. ABD'deki Tesla fabrikasında yüzlerce kişi Kovid-19'a yakalandı

ABD'deki Tesla fabrikasında yüzlerce kişi Kovid-19'a yakalandı

15.03.2021 13:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD'deki Tesla fabrikasında yüzlerce kişi Kovid-19'a yakalandı

Tesla CEO'su ve ünlü girişimci Elon Musk'ın, kapanma kararına rağmen ABD'nin Kaliforniya'daki fabrikasını yeniden açması üzerine, yüzlerce fabrika çalışanında kovid-19 vakası tespit edildi. 

ABD'li ünlü girişimci Tesla CEO'su Elon Musk'ın Kaliforniya eyaletindeki fabrikası koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanmasının ardından yeniden açıldı. Mayıs ve Aralık 2020 arasında tesisin bağlı bulunduğu Alameda Halk Sağlığı Birimi'ne yaklaşık 450 Kovid-19 vakası bildirildi. Bu rakamın Aralık ayında ise 125'e çıktığı ortaya çıktı. 10 bin kişinin çalıştığı fabrikada, artan vakalara karşı Musk, zorunlu kapamaya karşı mücadele ederek, otomobil üretimine devam edilmesi gerektiğini savunmuştu.

abddeki-tesla-fabrikasinda-yuzlerce-kisi-kovid-19a-yakalandi_4336_dhaphoto1

Elon Musk bu kez Cyberpunk 2077'yi hedef aldı!Elon Musk bu kez Cyberpunk 2077'yi hedef aldı!

"TUTUKLANACAK BİRİ VARSA O DA BENİM"

Elon Musk Twitter hesabından geçen Mayıs ayında yaptığı paylaşımda “Tesla, Alameda County kurallarına aykırı olarak üretime bugün yeniden başlıyor. Herkesle aynı çizgide olacağım. Tutuklanan biri varsa, onun sadece ben olmasını istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu görüntüler kreşte çekildi! 5 yaşındaki çocuk... Bu görüntüler kreşte çekildi! 5 yaşındaki çocuk...
Ortaya çıkan detay sizi de şaşırtabilirOrtaya çıkan detay sizi de şaşırtabilir
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Elon Musk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe itiraz etti, gol geçerli sayıldı

Fenerbahçe itiraz etti, gol geçerli sayıldı

Çok sayıda ilin kaderi belli oluyor: Yeni yasaklar gelecek mi?

Çok sayıda ilin kaderi belli oluyor: Yeni yasaklar gelecek mi?

MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Oğlunun çekmek isterken öyle bir detay paylaştı ki...

Oğlunun çekmek isterken öyle bir detay paylaştı ki...

Çarpıcı seçim anketi! Ekrem İmamoğlu sırasını Mansur Yavaş'a kaptırdı

Çarpıcı seçim anketi! Ekrem İmamoğlu sırasını Mansur Yavaş'a kaptırdı

Facia saniyeler sonra yaşandı! 'Roket gibi gidiyor'

Facia saniyeler sonra yaşandı! 'Roket gibi gidiyor'

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Diğer Haberler

Önce bir tanıtılsaydı: Samsung Galaxy A72 4G için kutu açılış videosu yayınlandı!

Türkiye'de de bekleniyor! Daha tanıtılmadan kutusunu açtılar

Clubhouse'tan para kazanmak mümkün olacak

Son dönemin popüler uygulaması! Para kazanmak mümkün olacak

OnePlus 9 Pro kablosuz şarj hızı ile şaşırtabilir!

Ortaya çıkan detay sizi de şaşırtabilir

HTC Wildfire E3 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Ünlü firma tekrar ortaya çıktı! İşte yeni modeli

Realme 8 ve Realme 8 Pro'nun tanıtım tarihi açıklandı!

Sonunda geliyorlar

Windows 10 mavi ekran hatası büyük sorunlara neden oluyor

Windows 10 mavi ekran hatası büyük sorunlara neden oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.