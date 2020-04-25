ABD'deki Türkler ülkeye dönmek üzere Washington'dan yola çıktı

Havalimanında yolcuları uğurlayan Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, kısa süre içinde ABD genelinde böylesine kapsamlı bir operasyonu başarıyla tamamladıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

ABD genelinden talepte bulunan vatandaşları bu seferlere yetiştirdiklerini anlatan Kılıç, "Talep olursa ki var, ilave uçuş yapılması noktasında THY ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu noktada Amerika'da yaşayan vatandaşlarımız adına Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza, bakanlığımıza ve THY'ye şükran duygularımı ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Kılıç şunları dile getirdi:

"Bu salgın sürecinde ABD'den vatandaşlarını böyle düzgün bir organizasyonla toplayıp ülkeye götüren bir tek Türkiye var. Bu süreçte Türkiye olarak ayrıca bazı ülkelere yardım da yapıyoruz. ABD'ye de bu süreçte bir yardım olacağı öngörülüyor. Biz buradaki vatandaşlarımıza hep şunu söyledik: Amerika'da yalnız değilsiniz."

"BİRÇOK BAKIMDAN TÜRKİYE ABD'NİN FERSAH FERSAH İLERİSİNDE"

Türkiye'nin koronavirüs salgınına ABD'den daha hazırlıklı olduğunu vurgulayan Kılıç, "Son 17 senedir Türkiye'de sağlık alanına yapılan yatırımların karşılığını bugün alıyoruz. Amerika'da insanların yoğun bakım yatağına ya da bir respiratöre ulaşabilmek için yaşadığı sıkıntıları görüyorsunuz. Allah'a şükür Türkiye'de bunlar yok. Bu sürecin tamamına baktığınızda birçok bakımdan Türkiye ABD'nin fersah fersah ilerisinde." dedi.