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ABD'deki üniversitede alarm: Bazı öğrenciler para kazanmak için koronavirüse yakalanıyor olabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 14.10.2020 12:11 | Son Güncelleme

ABD'de bulunan Brigham Young Üniversitesi öğrencilerinden bazılarının, plazma bağışı karşılığında para kazanmak için kasıtlı olarak koronavirüse yakalandığı iddiaları üzerine açıklama yayınladı. Buna göre bu yola başvuran öğrenciler derhal üniversiteden uzaklaştırılacak.

ABD'deki üniversitede alarm: Bazı öğrenciler para kazanmak için koronavirüse yakalanıyor olabilir

ABD'nin Idaho eyaletinde bulunan Brigham Young Üniversitesi yönetimi, plazma bağışı karşılığında para kazanmak için bazı öğrencilerin kendilerine kasıtlı olarak koronavirüs bulaştırması konusunda öğrencileri uyardı.

Okul tarafından yapılan açıklamada, "Brigham Üniversitesi, para kazanma umuduyla Kovid-19 antikorları içeren plazma bağışında bulunmak için koronavirüsü kasıtlı olarak kendilerine bulaştıran öğrenciler olduğuna dair söylentilerden büyük rahatsızlık duyuyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, kendilerine kasıtlı olarak koronavirüs bulaştıran öğrencilerle ilgili idari yaptırım uygulanacağı belirtildi: "Üniversite bu davranışı kınıyor ve konuya ilişkin öğrenciler arasında aktif bir şekilde kanıt arıyor. Kendilerine veya başkalarına kasıtlı olarak virüs bulaştıran öğrenciler derhal uzaklaştırılacak ve okulla ilişikleri de kalıcı olarak kesilebilir."

ÜCRET 200 DOLARA ÇIKIYOR

Okul yönetimi, konuya ilişkin somut bir örnek sunmasa da, Idaho Statesman gazetesine göre Doğu Idaho Halk Sağlığı Sözcüsü Mimi Taylor, benzer söylentileri duyduğunu belirtti. Öte yandan, yerel kan bankalarının da koronavirüs antikorları içeren plazma karşılığında ödeme yaptıkları biliniyor. Bu kan bankalarından bazılarının bağış başına ödediği ücretin ise 200 dolara kadar çıktığı belirtildi.
Üniversite yönetimi aynı zamanda, koronavirüs salgınının birçok kişi için ağır mali yükler yarattığını kabul etse de, öğrencilerden böyle bir durumda geçimlerini sağlamak için sağlıklarını tehlikeye atmak yerine üniversiteye başvurmalarını istedi.

Brigham Üniversitesi'nin bulunduğu Madison ise, bölgedeki en yüksek koronavirüs enfeksiyon oranına sahip ve yakın zamanda sağlık yetkilileri tarafından 'yüksek riskli' olarak sınıflandırılan bölgelerden. Bölgede, 131'i okulda olmak üzere eyalet çağında kaydedilen 50 bin enfeksiyon ve 326 aktif vaka bulunuyor.

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