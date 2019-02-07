HABER

ABD'deki üniversitede silahlı saldırı!

DÜNYA HABERLERİ  | 07.02.2019 07:54 | Son Güncelleme

Amerika'nın Washington eyaletinde bulunan Central Washington University'de bir kişinin silahla ateş açtığı bildirildi.

ABD'deki üniversitede silahlı saldırı!

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Ellensburg kentinde bulunan Central Washington University'de bir kişinin silahla rastgele ateş açtığı bildirildi. Henüz doğrulanamayan bilgilere göre üniversite kampüsünde ikinci saldırganın da bulunduğu belirtiliyor.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Üniversite kampüsü boşaltıldı. Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada polis ekiplerinin kampüsteki tüm binaları aradığı bildirildi.

Yetkililer bölge halkına olay yerinden uzak durmaları uyarısında bulundu.

PARTNERKeyifler yerindeKeyifler yerinde
70 yıllık gizem! Aldığı karar gündemi sarstı!70 yıllık gizem! Aldığı karar gündemi sarstı!
BM'nin Filistin kararına ABD engeli! Tam açıklanacakken...BM'nin Filistin kararına ABD engeli! Tam açıklanacakken...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD silahlı saldırı üniversite

En Çok Okunan Haberler

Ünlü yazarın oğlu ölü bulundu

Ünlü yazarın oğlu ölü bulundu

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Kredi çekenler dikkat! Siz de paranızı geri alabilirsiniz

Kredi çekenler dikkat! Siz de paranızı geri alabilirsiniz

Çöken bina ile ilgili gece yarısı yeni açıklama!

Çöken bina ile ilgili gece yarısı yeni açıklama!

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Dünya şokta! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…

Dünya şokta! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Maduro'dan flaş seçim açıklaması!

Maduro'dan flaş seçim açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
70 yıllık gizem! Netanyahu'nun kararı büyük tepki topladı!

70 yıllık gizem! Aldığı karar gündemi sarstı!

ABD'den Filistinlilerin korunmasını isteyen BMGK adımına engel

BM'nin Filistin kararına ABD engeli! Tam açıklanacakken...

Trump tarih verdi: Gelecek hafta resmen açıklayacağız

Trump tarih verdi: Resmen açıklayacağız

ABD'den Venezuela ordusuna tehdit: Doğru seçimi yapın, yoksa...

ABD'den Venezuela ordusuna tehdit!

ABD'nin 'müdahale' iddiaları konuşulurken Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi

Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!

Kar bulamayınca kuma koştular! İşte gençlerin son trendi

Kar bulamayınca kuma koştular! İşte gençlerin son trendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.