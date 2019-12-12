ABD'deki yaptırım hazırlığıyla ilgili Türkiye'den açıklama: Saygısızlık

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131'ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada "Giri\u015fimler, milli g\u00fcvenli\u011fimizle ilgili egemen kararlar\u0131m\u0131za sayg\u0131s\u0131zl\u0131\u011f\u0131n yeni bir tezah\u00fcr\u00fcd\u00fcr" ifadeleri yer ald\u0131.\n Korku filmi gibi! Sobay\u0131 tutu\u015fturmak isterken alev topuna d\u00f6nd\u00fcAdana'da \u00e7ok say\u0131da eve \u015fafak bask\u0131n\u0131\u0130stanbul merkezli y\u0131lba\u015f\u0131 \u00f6ncesi dev \u2018sahte i\u00e7ki\u2019 operasyonu: 200 ton sahte i\u00e7ki ele ge\u00e7irildi
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