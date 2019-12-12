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ABD'deki yaptırım hazırlığıyla ilgili Türkiye'den açıklama: Saygısızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 07:22 | Son Güncelleme

ABD'deki Türkiye'ye karşı yapılan yaptırım hazırlığıyla ilgili Türkiye'den sert bir açıklama geldi.

ABD'deki yaptırım hazırlığıyla ilgili Türkiye'den açıklama: Saygısızlık

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Girişimler, milli güvenliğimizle ilgili egemen kararlarımıza saygısızlığın yeni bir tezahürüdür" ifadeleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı ABD Türkiye yaptırım

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