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ABD'den 3 Rus vatandaşına ve 9 şirkete Kırım yaptırımı

DÜNYA HABERLERİ  | 08.11.2018 20:56 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker, Washington’un 3 Rus vatandaşına ve 9 şirkete Kırım ve Donbass bölgesindeki durum nedeniyle yaptırım uyguladığını açıkladı.

ABD'den 3 Rus vatandaşına ve 9 şirkete Kırım yaptırımı

Volker, konuyla ilgili açıklamasında ABD'nin yaptırımlarının, kişi ve şirketlerin Rusya'nın Kırım'ı özel yatırım ve özelleştirme projeleri üzerinden entegre etmeye yönelik girişimlerini destekledikleri, ayrıca ciddi insan hakları ihlali olaylarına karıştıkları gerekçesiyle uygulamaya konduğunu belirtti.

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ABD yaptırım ABD yaptırım Rusya

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