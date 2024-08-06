ABD'den 70 araçlı konvoyla terörist sevkiyatı: İran'la temas hattına gönderildiler! Amerikan askerleri füzeyle hedef alındı

Hamas lideri İsmail Haniye suikastı üzerine Orta Doğu yeniden ateş hattına döndü. İntikam yeminleri eden İran'dan gelecek adım beklenirken ABD'den peş peşe gelen hamleler savaş çanlarını çaldırıyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Haseke'den İran destekli grupların temas hattı olan Fırat Nehri yakınındaki ABD üssüne 700 terörist sevk edildi.

70 ARAÇLI KONVOYLA GÖNDERİLDİLER

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD güçleri, Haseke'deki Robarya, Rümeylan ile Şeddadi üslerinden dün İran destekli grupların temas hattı olan Fırat Nehri'nin yakınındaki Koniko ve Ömer petrol sahası üslerine PKK/YPG ve Arapların oluşturduğu Sanadid güçlerinden 700 teröristi sevk etti.

ABD güçleri Haseke'deki üslerden ayrıca 70 araçtan oluşan ve içinde kapalı mühimmat kasaları ile Humvee tipi zırhlı araçların olduğu askeri konvoyu Koniko ve Ömer petrol sahası üslerine gönderdi.

ABD güçleri önceki gün de Irak’tan 4 helikopterle Haseke ilindeki Rümeylan üssüne personel taşımıştı.

ABD'NİN IRAK'TAKİ ASKERİ HAVA ÜSSÜNE SALDIRI: YARALILAR VAR

Bu sırada Amerikan medyasına yansıyan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberlere göre, ABD'nin Irak'taki bir hava üssü saldırıya uğradı.

Saldırıya ilişkin ilk değerlendirmeyi yapan ABD'li yetkililer, Al Asad hava üssüne yapılan saldırının bir füze saldırısı olduğunu ve bazı Amerikan askerlerinin saldırıda yaralandığını bildirdi.

Olayla ilgili henüz ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) resmi bir açıklama yapmazken, söz konusu saldırının, İran ile İsrail arasında artan gerilimin uzantısı olarak İran destekli gruplar tarafından yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor.

ABD'DEN GÖZDAĞI: İRAN'I KORUYACAĞIZ

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastı sonrası Orta Doğu'da artan gerginliklerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Miller, diplomatik temaslar çerçevesinde iletişim içinde oldukları kişilerle İran hükümetine, "gerilimi artırmanın kendi çıkarlarına olmadığı ve ABD’nin İsrail’i koruyacağı" yönünde "tutarlı mesajlar" gönderdiklerini ifade etti.

Daha geniş bir Orta Doğu çatışmasının "kaçınılmaz" olduğunu ancak ABD'nin "bunun olmasını önlemek için çalışmaya devam edeceğini" söyleyen Miller, gerilimin artmasının bölgedeki hiç kimsenin çıkarına hizmet etmeyeceğini vurguladı.

Matthew Miller, "Ancak elbette tüm olasılıklara karşı hazırlıklıyız. 7 Ekim'den beri durum böyle." dedi.

ABD'NİN BÖLGEDEKİ TEMASLARI

Sözcü Matthew Miller, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Orta Doğu'da yaşanan gerginliklerle ilgili dün Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüştüğü bilgisini paylaştı.

Miller, Blinken'ın, görüşmelerde "bölge için kritik bir dönemden geçildiğinin altını çizdiğini, tarafların tansiyonu yükseltmekten kaçınmasının ve sükunet çağrısı yapmasının önemini" vurguladığını belirtti.

Sözcü Miller, "Bakan ayrıca bu angajmanlar aracılığıyla ABD'nin, Gazze'de ateşkesi, elbette rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamanın ve Gazze'deki Filistin halkının devam eden acılarını ele almanın yanı sıra daha geniş gerginlikleri yatıştırmaya yardımcı olmak için kritik bir adım olarak görmeye devam ettiğini açıkça ortaya koyuyor." diye konuştu.

Miller, ayrıca, "İran'ın herhangi bir ek eylemi, sadece gerginlik riskini, İsrail'den veya diğer taraflardan daha fazla yanıt alma ihtimalini artırır ve en sonunda bizi en başından beri endişelendiğimiz, kontrolden çıkabilecek bir çatışmaya yol açabilecek konuma getirir." ifadesini kullandı.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İŞGALİNDEKİ BÖLGELERE TAKVİYE GÖNDERİYORLAR

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır