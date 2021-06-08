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ABD'den 90 ülke için yaptığı seyahat uyarısı ile ilgili değişiklik

08.06.2021 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanlığı aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 90 ülke için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaptığı "Seyahat Etmeyin" uyarısını bir basamak düşürerek "Seyahatinizi gözden geçirin" olarak revize etti.

ABD'den 90 ülke için yaptığı seyahat uyarısı ile ilgili değişiklik

Dışişleri Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 90 ülke için geçen ay 4'üncü seviyeye çıkardığı seyahat uyarısını, 3'üncü seviyeye indirdi.

JAPONYA'YA YÖNELİK UYARI SEVİYESİNİ DE DÜŞÜRMESİ DİKKAT ÇEKTİ

ABD Dışişlerinin 23 Haziran'da başlayacak Tokyo Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Japonya'ya yönelik 4'üncü seviye seyahat uyarısını da 3'üncü seviyeye indirmesi dikkati çekti.

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Öte yandan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) de aralarında yine Türkiye ve Japonya'nın da bulunduğu 110 ülke için yaptığı 4'üncü seviye seyahat uyarısını 3'üncü seviyeye çekti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
seyahat kısıtlaması Türkiye

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