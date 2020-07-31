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ABD'den AB'nin 'siber saldırılar' gerekçesiyle aldığı yaptırım kararına destek

DÜNYA HABERLERİ  | 31.07.2020 02:39 | Son Güncelleme

ABD yönetimi, Avrupa Birliğinin (AB), siber saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle Rus ve Çinli 6 kişi ile aralarında Rus Askeri İstihbarat Servisinin (GRU) de bulunduğu 3 kuruluşa yönelik aldığı yaptırım kararına destek verdi.

ABD'den AB'nin 'siber saldırılar' gerekçesiyle aldığı yaptırım kararına destek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ilk kez siber suçlar bağlamında yaptırım kararı almasını memnuniyetle karşılıyor." ifadesini kullandı.

ABD ve AB'nin "açık, uyumlu ve güvenli bir siber alan" konusunda ortak vizyonu paylaştığını vurgulayan Pompeo, "ABD, kötü niyetli siber eylemlerde bulunan kötü aktörlerden hesap sorulması çabalarını desteklemektedir ve AB'nin bugün bu konuda aldığı karar önemli bir kilometre taşıdır." değerlendirmesinde bulundu.

AB Konseyinden 28 Temmuz'da yapılan açıklamada, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne (OPCW) düzenlenen saldırı dahil olmak üzere 2018'deki "WannaCry", "NotPetya" ve "Operation Cloud Hopper" adı verilen siber saldırıları düzenleyen veya bunlara müdahil olanların yaptırımlara maruz kalacağı belirtilmişti.

(AA)


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