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  4. ABD'den açıklama geldi! DEAŞ'ın yeni elebaşı Ebu Hassan el-Haşimi el-Kureyşi öldürüldü

ABD'den açıklama geldi! DEAŞ'ın yeni elebaşı Ebu Hassan el-Haşimi el-Kureyşi öldürüldü

30.11.2022 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, DEAŞ'ın yeni elebaşı Ebu Hassan el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü açıkladı. Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan yapılan açıklamada, DEAŞ'ın yeni liderinin Ebu el-Hüseyin el-Hüseyni olduğu duyuruldu. DEAŞ'ın ilk lideri Ebu Bekir el-Bağdadi, Ekim 2019'da Suriye'nin İdlib kentinde öldürülmüştü.

ABD'den açıklama geldi! DEAŞ'ın yeni elebaşı Ebu Hassan el-Haşimi el-Kureyşi öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ebu İbrahim El-Haşimi El-Kureyşi'nin ölümünden sonra DEAŞ'ın başına geçen Ebu el-Hassan el-Haşimi el-Kureyşi'nin de öldürüldüğünü açıkladı.

EKİM AYINDA ÖLDÜRÜLDÜ

CENTCOM Sözcüsü Albay Joe Buccino, yaptığı yazılı açıklamada, "Ebu el-Hasan el-Haşimi el-Kureyşi'nin ekim ortasında ölümü, DEAŞ'a bir başka darbe vurdu. Bu operasyon, Suriye Özgür Ordusu tarafından Suriye'nin Dar'a vilayetinde gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

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Buccino, DEAŞ'ın bölge için bir tehdit olmaya devam ettiğini ve örgütün kalıcı olarak yenilgisine odaklandıklarını belirtti. DEAŞ ile mücadele koalisyonunun bu saldırıda rolünün ne olduğu bilinmiyor.

ABD kuvvetleri, Irak, Suriye, Ürdün sınırının birleştiği El-Tanıf bölgesinde Mugavvir Et-Tavra adlı bir muhalif grupla işbirliği yapıyor. Grup yakın zaman önce ismini "Suriye Özgür Ordusu" olarak değiştirmişti.

DEAŞ'ın ilk lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin yerine geçen Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi ise şubatta ABD özel kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeybatısında düzenlediği bir operasyonda öldürülmüştü. (AA)

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suriye DEAŞ abd

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