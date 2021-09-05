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ABD'den Afganistan için iç savaş uyarısı

05.09.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından gelecekte bu ülkede bir iç savaş çıkabileceğine inandığını açıkladı.

ABD'den Afganistan için iç savaş uyarısı

Milley, Almanya'da Ramstein üssünü ziyareti esnasında Fox News muhabiri Jennifer Griffin'e Afganistan'daki süreçle ilgili bir mülakat verdi.

"DEAŞ BÜYÜYEBİLİR"

Afganistan'ı bekleyen tehlikeleri değerlendiren Milley, "Benim askeri olarak şahsi tahminim bölgedeki durumun bir iç savaşa yol açabileceği. Taliban'ın gücü elinde toplayıp bir hükümet kurup kuramayacağını bilemiyorum. Ancak şartlar geniş bir iç savaşa yol açabilir ve bu da El Kaide'nin yeniden dirilmesine ya da DEAŞ'ın büyümesine yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Milley, Amerikan askerlerinin günün birinde Afganistan'a geri dönmek zorunda kalabilme ihtimaline ilişkin ise "Bu çok zor bir siyasi seçim olur." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan
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