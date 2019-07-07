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ABD'den Almanya'ya 'Suriye'nin kuzeyine asker gönderin' çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.07.2019 07:56 | Son Güncelleme

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Almanya'dan, Suriye'nin kuzeyine asker göndermelerini beklediklerini söyledi.

ABD'den Almanya'ya 'Suriye'nin kuzeyine asker gönderin' çağrısı

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, "Alman askerlerinin bizim bir kısım askerlerimizi ikame edebilmelerini istiyoruz." dedi.

Almanya'nın, Suriye'nin kuzeyindeki siyasi süreç ve DEAŞ ile mücadelede aktif bir rolü bulunduğuna dikkati çeken Jeffrey, ancak Almanya'dan askeri anlamda daha fazla destek beklediklerini ifade etti.

Jeffrey, ülkesinin, Anti-DEAŞ koalisyonundaki partnerlerinden, daha fazla görev yapabilecek gönüllüler aradığına işaret ederek, "Almanya'nın bu konuda daha fazla şeyler yapacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

"İSTİKRAR OLMAZSA DEAŞ VEYA DİĞER GRUPLAR GERİ GELİRLER"

Talep edilen askerlerin savaş birliği olmasının temel öncelikleri olmadığını ifade eden Jeffrey, "DEAŞ, en iyi Suriye'deki yerel güçler ile püskürtülebilir. Ancak hava desteği, lojistik, eğitim ve teknik yardım konularında belirli bir uluslararası güce ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

James Jeffrey, istenen askeri misyonun, Suriye'nin kuzeyinin istikrarı için görev yapacağını vurgulayarak, "İstikrar olmazsa DEAŞ veya diğer gruplar geri gelirler. Biz DEAŞ'ı tam olarak imha etmek istiyoruz. Biz Suriye'de BM tarafından yönetilen bir siyasi reform sürecine girilmesini ve İran'ın ülkeden tamamen çekilmesini istiyoruz." diye konuştu.

"ALMANLAR DÜŞÜNÜP NE YAPABİLECEKLERİNE BAKACAKLAR"

Suriye'nin kuzeyinde bulunan ABD askerlerinin çekilmesinin ardından, ikame edilecek Alman ya da diğer başka ülke askerlerinin, savaşacak kabiliyetlerinin de olması gerektiğini kaydeden Jeffrey, "Askerler kendilerini savunmaya hazır olmalılar. Askerlerin ağır makineli silahlar ile bazukaları ve benzeri silahları olacak. Ancak hücum edecek birlikler Suriyeli güçlerden oluşacak." açıklamasında bulundu.

Berlin'de hükümet temsilcileriyle konuyu görüştüğünü açıklayan Jeffrey, "Almanlar düşünüp ne yapabileceklerine bakacaklar." ifadesini kullandı.

Jeffrey, askeri operasyonların Almanya'da nasıl karşılandığını bildiklerini de dile getirerek, "Biz Alman tarihini 1933 yılından bu yana biliyoruz. Almanların, her bir askeri angajmanı ne kadar titiz mülahaza ettiklerini de. Ancak böyle bir karar vermek hiçbir ülke için kolay değildir." şeklinde konuştu.

ABD'li diplomat, DEAŞ saflarında savaşmak için Suriye'ye giden Avrupalıların durumu hakkında, ABD'nin Avrupa'dan farklı düşündüğüne işaret ederek, söz konusu kişileri Avrupalıların ülkelerine kabul ederek, haklarında bir iddia olması durumunda adli süreci işletmeleri gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

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ABD Almanya DEAŞ

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