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Dört füze ateşlediler, deneme amaçlı dediler!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.09.2019 11:58 | Son Güncelleme

ABD Donanması, geçen hafta California'nın güneyinde Ohio sınıfı balistik füze denizaltısından dört füze fırlattı

Dört füze ateşlediler, deneme amaçlı dediler!

ABD'nin balistik füze denemesi yaptığı bildirildi.

NavalNews'in haberine göre, ABD Donanması, geçen hafta California'nın güneyinde Ohio sınıfı balistik füze denizaltısı USS Nebraska'dan dört Trident II D5 Life Extension balistik füzesi fırlattı.

İlk ikisi 4 Eylül'de fırlatılan silahsız füzelerin son ikisinin de 6 Eylül'de denendiği belirtildi.

ABD Donanmasından yapılan açıklamada, denemelerin, füzelerin performansının değerlendirilmesi amacı taşıdığı ifade edildi.

Aslında 2024 yılına kadar hizmet süresiyle üretilen Trident II stratejik silah sisteminin ömrü, yakın geçmişte 2040'ların sonuna kadar operasyonel kalabilmesi için uzatılmıştı.

ABD Donanması Stratejik Sistemler Programları yöneticisi Koramiral Johnny R. Wolfe, "Ülkemizin denizdeki caydırıcılığı, 1960'lardan bu yana ulusal güvenliğimizin kritik bir bileşeni. Bu denemeler, ömrü uzatılan füzelerin güvenirliğini ortaya koymayı sürdürecek." ifadesini kullandı.

ABD geçen ay da tesir menzili 500 kilometreyi aşan yeni bir orta ölçekli seyir füzesini denemişti.

KAYNAK: AA

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Anahtar Kelimeler:
ABD Balistik Füze Deneme

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