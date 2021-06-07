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ABD'den Biden-Putin görüşmesine dair açıklama: Rüzgarı arkasına almış olarak gidecek

07.06.2021 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cenevre'de yapacağı görüşme öncesi İngiltere ve Belçika'da dünya liderleri ile bir araya geleceğini belirterek, "Biden bu görüşmeye rüzgarı arkasına almış olarak gidecek." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'den Biden-Putin görüşmesine dair açıklama: Rüzgarı arkasına almış olarak gidecek

Sullivan, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin düzenlediği günlük basın toplantısına konuk olarak Biden'ın 10 Haziran'da başlayacak Avrupa gezisinin detaylarını anlattı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden'ın Putin ile yapacağı görüşmenin iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların dile getirilmesi ve ortak çalışma alanlarının bulunması için önemli olduğunun altını çizen Sullivan, zirvede son dönemde ABD'ye yönelik artan siber saldırıların da gündeme getirileceğini kaydetti.

"RÜZGARI ARKASINA ALMIŞ OLARAK GİDECEK"

Sullivan, Biden'ın Putin ile 16 Haziran'da Cenevre'de yapacağı görüşmeden önce İngiltere'deki G7 Zirvesi, Brüksel'deki NATO ve AB zirvelerinde birçok temasta bulunacağını ve mevkidaşları ile bir araya geleceğini belirterek, "Biden bu görüşmeye, rüzgarı arkasına almış olarak gidecek." dedi.

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ABD'nin Kovid-19 salgını nedeniyle Avrupa'daki birçok ülkeye getirilen seyahat yasağının kaldırılıp kaldırılamayacağının sorulması üzerine Sullivan, bu konuda bilim insanları ve sağlık uzmanlarıyla görüştüklerini söyledi. (AA)

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Rusya Vladimir Putin Joe Biden

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