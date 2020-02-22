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ABD'den bilgi geldi, Türkiye'de yakalandı! Küçük çocuklardan cinsel içerikli...

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2020 19:17 | Son Güncelleme

ABD'den gelen bilgi üzerine harekete geçen polis, savaş oyunu üzerinden ulaştığı çocukları taciz ettiği öne sürülen kişiyi yakaladı. Şüphelinin WhatsApp üzerinden 'medyumluk' yaparak insanları dolandırdığı da ortaya çıktı. 29 yaşındaki şüphelinin 13 yaşından beri evden sadece askerlik için çıktığı belirlendi.

ABD'den bilgi geldi, Türkiye'de yakalandı! Küçük çocuklardan cinsel içerikli...

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçen ABD merkezli NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi) , WhatsApp uygulaması üzerinden cinsel içerikli çocuk fotoğrafları paylaşan bir numara hakkında İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne belge gönderdi. Emniyet ekipleri, gelen belge üzerine çalışma başlattı. Numarayı teknik takibe alan siber polisi, şüphelinin kimliğine belirledi. İsminin Mücahit K. (29) olduğu tespit edilen şüpheli , Pendik'teki evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

SAVAŞ OYUNU ÜZERİNDEN İRTİBATA GEÇİYORDU

Mücahit K.'nın cep telefonu ve bilgisayarında yapılan incelemelerde popüler bir savaş oyunu üzerinden küçük yaştaki çocuklarla yaptığı cinsel içerikli konuşmalar bulundu. Şüphelinin çocuklardan cinsel içerikli fotoğraf ve görüntüler istediği ve bu görüntüler çekmeleri için yönlendirdiği tespit edildi. Mücahit K.'nın savaş oyunu üzerinden konuştuğu küçük yaştaki çocuklara, oyunda kullandıkları profillerini güçlendirecek oyun malzemeleri gönderdiği ve bunun karşılığında cinsel içerikli görüntüler istediği öğrenildi. Şüphelinin bilgisayar, cep telefonu ve hafıza kartı gibi dijital ortamlarında yapılan incelemelerde beş yaşından küçük çocuklarında aralarında bulunduğu çeşitli cinsel içerikli çocuk fotoğrafı ve videosu ele geçirildi. Mücahit K.'nın dijital ortamda bulundurduğu bu görüntüleri farklı kişilerden topladığı ve farklı kişilere gönderdiği belirlendi.

WHATSAPP ÜZERİNDEN 'MEDYUMLUK' YAPIYORDU

Öte yandan emniyet ekiplerince Mücahit K.'nın evinde yapılan aramalarda çok sayıda 'muska' ele geçirilirken, şüphelinin WhatsApp üzerinden 'medyumluk' yaparak insanları dolandırdığı ortaya çıktı. Mücahit K.'nın cep telefonunda yapılan incelemelerde WhatsApp üzerinden bir çok kişiyle büyü ve medyumluk hakkında görüşmeler yaptığı belirlendi. Mücahit K.'nın yaptığı WhatsApp görüşmelerinde 'aşk bağlama' büyüleri yaptığı ve görüştüğü kişilere kargo yolu ile muska ve tüy gönderdiği bunun karşılığına 200 lira aldığı tespit edildi. Mücahit K. emniyette verdiği ifadesinde, büyü ve medyumluk üzerinden para kazandığını bildirdi. Şüphelinin 13 yaşından beri evden sadece askerlik için çıktığı bunun dışında evinden hiç çıkmadığını ve ihtiyacı olan malzemeleri internet üzerinden temin ettiği öğrenildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mücahit K. , çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

WhatsApp konuşmaları;

sap

sap1

sap2

sap3

sap4

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