HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’den bir aşıya daha acil kullanım izni

ABD’den bir aşıya daha acil kullanım izni

19.12.2020 04:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD’den bir aşıya daha acil kullanım izni

Amerikalı Moderna şirketi tarafından geliştirilen aşı Amerika’da acil kullanım izni alan ikinci koronavirüs aşısı oldu. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onayı Perşembe günü danışma kurulunun aşıyı desteklemesinin ardından Cuma akşam saatlerinde verdi.

Moderna, aşının 5 milyon 900 bin dozunun en erken bu hafta sonu dağıtılması için ABD yönetimiyle birlikte çalışıyor.

FDA, geçtiğimiz hafta da Pfizer'in Alman ortağı BioNTech ile geliştirdiği koronavirüs aşısına acil durumda kullanım izni vermiş, aşının dağıtımına ve sağlık çalışanlarıyla en riskli gruptakilere uygulanmasına başlanmıştı.

MODERNA AŞISININ DEPOLAMA VE DAĞITIMI DAHA KOLAY OLABİLİR

Her iki aşının da klinik deneylerinde etki oranının yüzde 95 olduğu açıklanmıştı. Pfizer’in aşısının çok düşük sıcaklıkta saklanması gerekliliği aşının depolanmasıyla ilgili zorlukları gündeme getirirken Moderna’nın aşısının daha yüksek sıcaklıkta saklanabildiği için daha kolay depolanabileceği belirtiliyor. Bunun da Moderna’nın ürettiği aşıya dağıtım açısından avantaj sağlayabileceği sanılıyor.

Saklanma koşulları daha kolay olduğu için Moderna’nın aşısının kırsal bölgelerdeki hastaneler gibi erişimi zor yerlerde kullanılması bekleniyor.

DİĞER AŞIYA GÖRE DAHA FAZLA YAN ETKİ GÖRÜLDÜ

Günlük hayatta kullanılan buzdolaplarında saklanabilen aşı, 28 gün arayla iki doz olarak uygulanacak.

Ancak Moderna aşısının 30 bin gönüllüyü kapsayan üçüncü evre deneylerinde Pfizer-BioNTech aşısına kıyasla daha fazla yan etki saptandı. Yetkililer, Moderna aşısının en sık görülen yan etkilerinin ciltte döküntü, kaşıntı, kızarıklık gibi kısa sürede ortadan kaybolan etkiler olduğunu söyledi.

HAZİRAN'A KADAR 200 MİLYON DOZ AŞI

FDA Başkanı Stephen M. Hahn yaptığı açıklamada ‘‘Koronavirüsle mücadelede iki aşının da erişilebilir olmasıyla ABD’de her gün çok sayıda kişinin hastaneye kaldırılmasına ve hayatını kaybetmesine neden olan küresel salgınla mücadelede FDA bir hayati adım daha atmış oldu’’ dedi.

Moderna ABD yönetimiyle yaptığı anlaşmaya göre bu yıl 20 milyon doz, toplamdaysa 2021 yılının Haziran ayına kadar 200 milyon doz aşı sağlayacak.

Amerika’da koronavirüs salgınında son haftalarda günde 3.000’den fazla ölüm yaşanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum'
Kuzey Kore'de ABD radyosu dinleyen kaptan infaz edildiKuzey Kore'de ABD radyosu dinleyen kaptan infaz edildi
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

En Çok Okunan Haberler

Hastanede patlama: Ölü ve yaralılar var

Hastanede patlama: Ölü ve yaralılar var

Kayıp Mustafa Özbay olayıyla ilgili 4 kişi serbest kaldı! Köy karıştı

Kayıp Mustafa Özbay olayıyla ilgili 4 kişi serbest kaldı! Köy karıştı

Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin büyük değişimi! Herkesi şoke ediyor!

Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin büyük değişimi! Herkesi şoke ediyor!

TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu

TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu

İzmir’de korkunç olay! Yaşlı adam gözleri oyulmuş halde ölü bulundu

İzmir’de korkunç olay! Yaşlı adam gözleri oyulmuş halde ölü bulundu

Meral Akşener'den 'AK Parti-İYİ Parti ittifakı olabilir mi?' sorusuna yanıt

Meral Akşener'den 'AK Parti-İYİ Parti ittifakı olabilir mi?' sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Diğer Haberler

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye: AB, tutması ümidiyle Türkiye'ye el uzatmaktadır

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye önemli çağrı

Kuzey Kore'de balıkçı teknesi kaptanı ABD radyosu dinlediği için infaz edildi

Kuzey Kore'de ABD radyosu dinleyen kaptan infaz edildi

Joe Biden, Maduro ile görüşmeyi planlıyor

Joe Biden, Madoru ile görüşmeyi planlıyor

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

Slovakya Başbakanı Matovic koronavirüse yakalandı

Slovakya Başbakanı Matovic koronavirüse yakalandı

ABD Başkan Yardımcısı ve eşi canlı yayında Kovid-19 aşısı oldu

ABD Başkan Yardımcısı ve eşi canlı yayında Kovid-19 aşısı oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.