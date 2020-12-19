ABD’den bir aşıya daha acil kullanım izni

Moderna, aşının 5 milyon 900 bin dozunun en erken bu hafta sonu dağıtılması için ABD yönetimiyle birlikte çalışıyor.

FDA, geçtiğimiz hafta da Pfizer'in Alman ortağı BioNTech ile geliştirdiği koronavirüs aşısına acil durumda kullanım izni vermiş, aşının dağıtımına ve sağlık çalışanlarıyla en riskli gruptakilere uygulanmasına başlanmıştı.

MODERNA AŞISININ DEPOLAMA VE DAĞITIMI DAHA KOLAY OLABİLİR

Her iki aşının da klinik deneylerinde etki oranının yüzde 95 olduğu açıklanmıştı. Pfizer’in aşısının çok düşük sıcaklıkta saklanması gerekliliği aşının depolanmasıyla ilgili zorlukları gündeme getirirken Moderna’nın aşısının daha yüksek sıcaklıkta saklanabildiği için daha kolay depolanabileceği belirtiliyor. Bunun da Moderna’nın ürettiği aşıya dağıtım açısından avantaj sağlayabileceği sanılıyor.

Saklanma koşulları daha kolay olduğu için Moderna’nın aşısının kırsal bölgelerdeki hastaneler gibi erişimi zor yerlerde kullanılması bekleniyor.

DİĞER AŞIYA GÖRE DAHA FAZLA YAN ETKİ GÖRÜLDÜ

Günlük hayatta kullanılan buzdolaplarında saklanabilen aşı, 28 gün arayla iki doz olarak uygulanacak.

Ancak Moderna aşısının 30 bin gönüllüyü kapsayan üçüncü evre deneylerinde Pfizer-BioNTech aşısına kıyasla daha fazla yan etki saptandı. Yetkililer, Moderna aşısının en sık görülen yan etkilerinin ciltte döküntü, kaşıntı, kızarıklık gibi kısa sürede ortadan kaybolan etkiler olduğunu söyledi.