HABER

ABD'den BM Güvenlik Konseyine İran'a yaptırımların geri getirilmesi çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 08.03.2019 03:46 | Son Güncelleme

ABD, İran'ı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmekle suçladı ve Tahran'a yönelik yaptırımların geri getirilmesi çağrısı yaptı.

ABD'den BM Güvenlik Konseyine İran'a yaptırımların geri getirilmesi çağrısı

ABD, BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta, İran'ı orta menzilli füze denemesi ve uzaya iki kez uydu gönderme girişimiyle BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını ihlal etmekle suçladı.

İran'ın bu tür eylemlerinin Ortadoğu'yu ''istikrarsızlaştırdığı'' belirtilen mektupta, ABD BM Güvenlik Konseyine İran'a yönelik uluslararası yaptırımların geri getirilmesi çağrısında bulundu.

İran nükleer anlaşmasının ardından kabul edilen 2231 sayılı BMGK kararı, İran'a yasak getirmese de nükleer silah taşıma kapasitesine sahip balistik füze denemelerinden kaçınması çağrısı yapıyor.

İran'ın uzaya gönderdiği ancak yörüngeye yerleştirmeyi başaramadığı uydular Tahran yönetiminin "uydu gönderme programı" adı altında balistik füze denemesi yaptığına ilişkin iddiaları yeniden gündeme getirmişti.

İran ise füze denemeleri ve uzaya uydu gönderme girişimlerinin BM Güvenlik Konseyi kararını ihlal etmediğini savunuyor.

(AA)

Duyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisiDuyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisi
Mahkeme Manafort’a 47 Ay Ceza VerdiMahkeme Manafort’a 47 Ay Ceza Verdi
Temsilciler Meclisi ‘Nefreti’ Kınayan Tasarıyı Kabul EttiTemsilciler Meclisi ‘Nefreti’ Kınayan Tasarıyı Kabul Etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN BM

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı! İstanbullulara toplu ulaşım müjdesi

Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı! İstanbullulara toplu ulaşım müjdesi

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

FETÖ firarisi böyle yakalandı!

FETÖ firarisi böyle yakalandı!

İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırdı! Duyan herkes oraya koştu

İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırdı! Duyan herkes oraya koştu

TOKİ'nin konut kampanyasına rekor başvuru!

TOKİ'nin konut kampanyasına rekor başvuru!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Venezuela'da ülke çapında elektrik kesintisi

Ülke karanlıkta kaldı!

Kuzey Kore'de yeraltındaki patlama yapay depreme yol açtı

Kuzey Kore'deki patlama depreme neden oldu!

Hırsızlara sis makinesi şoku!

Hırsızlara sis makinesi şoku!

Bir anda pantolonu düştü! Kıyafetinin azizliğine uğrayan hırsızın sonu

Kıyafetinin azizliğine uğrayan hırsız ne yapacağını şaşırdı

Şeyhin akılalmaz araçları

Şeyhin akılalmaz araçları

ABD'de Siyonizm karşıtı Yahudilerden Ilhan Omar'a destek ziyareti

ABD'de Siyonizm karşıtı Yahudilerden Ilhan Omar'a destek ziyareti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.