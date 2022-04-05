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ABD’den Bulgaristan’a F-16 satışına onay

05.04.2022 00:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Bulgaristan’a 1,673 milyar dolar değerindeki bir anlaşma kapsamında 8 adet F-16 uçağı ve bağlantılı ekipman satışını onayladığı bildirildi. Açıklamayı ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yaptı.

ABD’den Bulgaristan’a F-16 satışına onay

Pentagon, satışta ana üstlenici firmanın Lockheed Martin olduğunu bildirdi. Amerikalı yetkililer, satış anlaşmasının Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle doğrudan bağlantılı olmadığını söyledi. Bir ayı aşkın süredir devam eden işgalin ardından Kiev hükümeti, envanterinde Rus yapımı MiG savaş uçakları bulunan ülkelere, bu uçakları Rus güçlerine karşı kullanması için Ukrayna’ya vermesi çağrısında bulunmuştu.

Eski Sovyet bloğunun bir parçası olmalarından dolayı Ukraynalı pilotlar, MiG uçaklarını kullanma konusunda zaten eğitimli. Dolayısıyla ilave bir eğitim almalarına gerek kalmadan bu uçakları hemen kullanabilecek donanıma sahipler.

MiG savaş uçaklarının yerini teoride ABD’den gelecek F-16'lar alabilir. Pentagon Sözcüsü John Kirby, satışın “boşluğu doldurma” olarak tanımlamayacağını söyledi ancak başka ayrıntı vermedi.

“TESLİMATA HAZIR HALE GELMELERİ 3-4 YIL SÜREBİLİR”

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynaksa, satışın Ukrayna’daki savaşla “pek” bağlantısının bulunmadığını, Bulgaristan’ın hava kuvvetlerini yenileme ve NATO müttefikleriyle birlikte çalışabilir olma özelliğini güçlendirme yönünde yıllardır sürdürdüğü çabasının bir parçası olduğunu söyledi.

Bulgaristan, bir önceki F-16 alışını iki yıl önce açıklamıştı.

Konuya yakın bir başka kaynak da, son satışı onaylanan uçakların yeni üretim olacağını dolayısıyla teslimata hazır hale gelmelerinin 3 ila 4 yıl sürebileceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan
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