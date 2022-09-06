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ABD'den çarpıcı açıklama! "İran'ın el koyduğu deniz araçlarının kameraları kayıp"

06.09.2022 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Savunma Bakanlığı, 2 Eylül'de Kızıldeniz'de İran’ın el koyduğu ABD deniz araçlarının kameralarının kayıp olduğu açıkladı.

ABD'den çarpıcı açıklama! "İran'ın el koyduğu deniz araçlarının kameraları kayıp"

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, İran’ın Kızıldeniz'de ele geçirdiği ABD insansız deniz araçlarının (İDA) kameralarının kayıp olduğunu ve bunların İran güçlerinin elinde olup olmadığını bilmediklerini söyledi.

Tuğgeneral Ryder, günlük basın toplantısında soruları yanıtladı.

İran’ın geçen hafta Kızıldeniz'de el koyduğu iki Amerikan İDA’sına takılı kameraların kayıp olduğu bilgisini teyit eden Ryder, "Bunlar tasnif dışı, hassas teknoloji içermeyen piyasadaki kameralardı. Tam olarak o kameralara ne olduğu konusunda bilgim yok. Dolayısıyla İran’ın onları aldığını teyit edemem." dedi.

SSS

ABD’li general, askeri veya hassas teknolojiye sahip kameralar olmadığı için ABD’nin bu kameraları bulmak için bir çaba içinde olup olmayacağı konusunda da emin olmadığını söyledi.

İran, 2 Eylül’de Kızıldeniz'de ABD’ye ait iki İDA’yı "deniz güvenliğini tehdit ettiğini gerekçe göstererek" alıkoyduğunu açıklamıştı.

ABD’nin bölgeye iki muhrip gemisi göndermesi üzerine İran donanması iki deniz aracını serbest bırakmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İran abd
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