ABD'den Çin'e imalı mesaj! "İzleniyor"

Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik temaslar da merakla takip ediliyor. Son olarak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Blinken ile Yi arasındaki telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumun ele alındığını kaydetti.

"PEKİN'İN ADIMLARINI İZLİYORUZ" İMASI

Açıklamada, "Bakan, temel özgürlük, kendi geleceğine karar verme ve egemenlik haklarına hangi ülkelerin destek verdiğini tüm dünyanın izlediğini vurguladı" ifadesiyle Washington'ın Pekin'in savaşla ilgili pozisyonunu not ettiğine işaret edildi.

"AĞIR BEDEL ÖDEYECEK"

Blinken'ın, Moskova'nın bu saldırıları karşısında ağır bir bedel ödeyeceğini Yi'ye ilettiği kaydedildi.

BM Genel Kurulu'nda Rusya'nın kınanmasına yönelik oylamada, Çin "çekimser" oy kullanmış, Washington yönetimi ise aleyhte ve çekimser oy kullanan ülkelerin Rusya'ya karşı tepkilerini göstermeleri çağrısında bulunmuştu. (AA)

