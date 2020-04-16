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ABD'den Çin'e karşı 'caydırıcılık inisiyatifi' hamlesi

DÜNYA HABERLERİ  | 16.04.2020 19:45 | Son Güncelleme

ABD Temsiciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi, Pasifik bölgesinde Çin'e karşı daha fazla askeri kaynak ayırmak üzere "Hint-Pasifik Caydırıcılık İnisiyatifinin" kurulmasını teklif edecek.

ABD'den Çin'e karşı 'caydırıcılık inisiyatifi' hamlesi

Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mac Thornberry'nin ofisinden yapılan açıklamada, Temsilciler Meclisine sunulacak yasa tasarısında daha önce Rusya'ya karşı kurulan "Avrupa Caydırıcılık İnisiyatifine" benzer bir yapının kurulmasının teklif edileceği bildirildi.

Açıklamada, "Hint-Pasifik Caydırıcılık İnisiyatifi" olarak adlandırılan yapı için "2021 bütçesinden 6,09 milyar doların ayrılması" talebinde bulunulacağı kaydedildi.

Sunulacak tasarıda, Guam Adası'nda Kara Kuvvetleri ve füze savunma sistemleri için kalıcı üslerin yanı sıra Hawaii Adaları'na yeni radar sistemleri kurulmasının teklif edileceği belirtildi.

Bölgede kuvvet, silah ve ekipmanların hızlı intikali için harekat koordinasyon merkezinin kurulması istenecek tasarıda ayrıca bölge ülkeleriyle askeri iş birliği için ek fon ayrılmasının teklif edileceği bilgisi paylaşıldı.

ABD, uzun zamandır Çin'i öncelikli tehdit olarak görüyor ve diğer bölgelerdeki kuvvetleri Pasifik'e kaydırmaya çalışıyor.

Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin bilgileri dünyadan sakladığı iddialarının ABD güvenlik bürokrasisinde kaygıya neden olduğu ifade ediliyor.

(AA)

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ABD çin

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