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ABD'den Çin'e yüzde 10 ek gümrük vergisi daha

DÜNYA HABERLERİ  | 18.09.2018 02:43 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne 24 Eylül'den itibaren yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

ABD'den Çin'e yüzde 10 ek gümrük vergisi daha

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne 24 Eylül'den itibaren yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

Ayrıntılar gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
ABD çin Ek vergi Donald Trump

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