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ABD'den Çin'in Hong Kong güvenlik yasasına sert tepki

DÜNYA HABERLERİ  | 22.05.2020 21:56 | Son Güncelleme

ABD yönetimi, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hükümet karşıtı gruplarla mücadeleyi güçlendirmek için yeni güvenlik yasası çıkarma girişimine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "ABD, Pekin'i bu korkunç öneriyi gözden geçirmeye, uluslararası yükümlülüklere uymaya ve Hong Kong'un yüksek derece özerklik statüsüne, demokratik kurumlarına ve sivil özgürlüklere saygı duymaya çağırmaktadır" ifadelerini kullandı.

ABD'den Çin'in Hong Kong güvenlik yasasına sert tepki

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu yasanın tek taraflı ve keyfi bir girişim olduğunu belirterek, bunun Hong Kong'un köklü yasama süreçlerini ve Hong Kong halkının iradesini görmezden geldiğini vurguladı.

Hong Kong'un özgürlüğün kalesi olduğunu ve öyle kalması gerektiğini kaydeden Pompeo, şu ifadeleri kullandı:

"ABD, Pekin'i bu korkunç öneriyi gözden geçirmeye, uluslararası yükümlülüklere uymaya ve Hong Kong'un yüksek derece özerklik statüsüne, demokratik kurumlarına ve sivil özgürlüklere saygı duymaya çağırmaktadır. Çin-İngiliz ortak deklarasyonu uyarınca güvence altına alınan Hong Kong'un özerkliğine ve özgürlüklerine zarar veren herhangi bir karar, kaçınılmaz olarak 'bir ülke iki sistem' modelini gözden geçirmemize neden olacaktır. Hong Kong halkının yanındayız."

YASA, PEKİN YÖNETİMİNİN NÜFUZUNU PEKİŞTİRECEK

Çin’in Hong Kong’daki İrtibat Bürosu Direktörü Luo Huining, Hong Kong’daki hükümet karşıtı gruplara yönelik "dış müdahale, bağımsızlık yanlısı güçler ve radikal şiddetle mücadele etmek için ulusal güvenlik yasasının çıkarılması" gerektiğini açıklamıştı.

Çin hükümetince 2003’te Hong Kong’da çıkarılması talep edilen yasaya karşı bölgede kitlesel protesto hareketleri düzenlenmiş, Pekin yönetimi geri adım atmak durumunda kalmıştı.

Hong Kong’un temel yasasının 23’üncü maddesi, yerel hükümetin gerekli görmesi durumunda, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanete karşı kanunlar çıkarmasını öngörüyor.

Söz konusu "Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası", bölgede Pekin yönetiminin nüfuzunu pekiştirecek en önemli yasa olarak değerlendiriliyor.

(AA)

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