ABD'den Çin'in Hong Kong güvenlik yasasına sert tepki

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu yasanın tek taraflı ve keyfi bir girişim olduğunu belirterek, bunun Hong Kong'un köklü yasama süreçlerini ve Hong Kong halkının iradesini görmezden geldiğini vurguladı.

Hong Kong'un özgürlüğün kalesi olduğunu ve öyle kalması gerektiğini kaydeden Pompeo, şu ifadeleri kullandı:

"ABD, Pekin'i bu korkunç öneriyi gözden geçirmeye, uluslararası yükümlülüklere uymaya ve Hong Kong'un yüksek derece özerklik statüsüne, demokratik kurumlarına ve sivil özgürlüklere saygı duymaya çağırmaktadır. Çin-İngiliz ortak deklarasyonu uyarınca güvence altına alınan Hong Kong'un özerkliğine ve özgürlüklerine zarar veren herhangi bir karar, kaçınılmaz olarak 'bir ülke iki sistem' modelini gözden geçirmemize neden olacaktır. Hong Kong halkının yanındayız."

YASA, PEKİN YÖNETİMİNİN NÜFUZUNU PEKİŞTİRECEK

Çin’in Hong Kong’daki İrtibat Bürosu Direktörü Luo Huining, Hong Kong’daki hükümet karşıtı gruplara yönelik "dış müdahale, bağımsızlık yanlısı güçler ve radikal şiddetle mücadele etmek için ulusal güvenlik yasasının çıkarılması" gerektiğini açıklamıştı.