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ABD'den çok çarpıcı itiraf: İran'ı tehdit etmek tam bir ahmaklık

DÜNYA HABERLERİ  | 05.10.2018 00:09 | Son Güncelleme

ABD'nin eski Savunma Bakanı Chuck Hagel, Donald Trump yönetiminin Suriye politikasına ilişkin, "Suriyelileri, Rusları veya İranlıları herhangi bir şeyle tehdit edeceğinizi söylemek tam bir ahmaklık. Onların elinde bizden çok daha fazla kart var." ifadesini kullandı.

ABD'den çok çarpıcı itiraf: İran'ı tehdit etmek tam bir ahmaklık

Hagel, Amerikan DefenseOne gazetesine yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin son zamanlarda İran'ın Suriye'deki askeri varlığını bitirmeye yönelik çıkışlarını eleştirdi.

ABD'nin Suriye'nin yarısını bile kontrol etmediğini kaydeden Hagel, "Kuzeydoğu köşesinde 2 bin askeriniz var. 2 bin Amerikan askeri ile İranlıları Suriye'den çıkaramazsınız. Suriyelileri, Rusları veya İranlıları herhangi bir şeyle tehdit edeceğinizi söylemek tam bir ahmaklık. Onların elinde bizden çok daha fazla kart var." değerlendirmesinde bulundu.

BOLTON'A BOL ŞANS DİLEDİ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un, İran’ın Suriye’deki askeri varlığını sürdürdüğü sürece ABD’nin bölgeden ayrılmayacağına ilişkin ifadelerine de değinen Hagel, şunları kaydetti:

"İranlılar orada yaşıyor. ABD Ortadoğu'da değil. Bunun jeopolitik gerçekliğini yok edecek bir şey yapacaksanız, bol şanslar Sayın Bolton. Bundan başka yolu yok. Bu ülkelerin ortak menfaatlerine dayalı bir çözüm bulacaksınız."

ABD'nin İran, Rusya ve bölgedeki diğer güçlü aktörler olmadan Suriye'de istikrar sağlayamayacağını belirten Hagel, “İran'a karşı ağırlığınızı nasıl koyacaksınız? Bazı ülkelerden Patriotları çekerek ve bu alanlar hiç dikkat etmeyip sadece 'size yaptırım uygulayacağız' tarzı zorbalık yaparak mı?" ifadelerini kullandı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN tehdit

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