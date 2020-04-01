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ABD'den çok konuşulacak koronavirüs önlemi! 'Önce kendi ülkenize başvurun'

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2020 23:40 | Son Güncelleme

ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı, ABD kara sularında bulunan tüm kruvaziyer yolcu gemilerine, yeni tip konoronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan hastaları gemilerde tedavi etmek üzere hazırlık yapması talimatını verdi. Bildiride, "Yabancı bandıralı, özellikle de Bahamalar bandırası taşıyan ve ABD kara suları dışında seyahat eden gemilerin ise tahliye gerektiği takdirde öncelikle bandırasını taşıdığı ülkeye başvurmaları gerekir." denildi.

ABD'den çok konuşulacak koronavirüs önlemi! 'Önce kendi ülkenize başvurun'

Komutanlık, gemilere "Yeni Tip Koronavirüsten Etkilenen Yabancı Yolcu Gemilerinin Tıbbi Kabiliyet Koşulları" başlıklı bildiri gönderdi.

Bildiride, sahil güvenliğin öncelikli görevinin, ABD kara sularını ve limanlarını korumak olduğu hatırlatıldı.

Son dönemde tıbbi destek ve tahliye taleplerinin arttığı vurgulanan bildiride, bu taleplerin yerel tıbbi tesislere büyük yük olduğu kaydedildi.

EKİPMAN VE PERSONEL BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

Bildiride, Maimi'deki hastanelerin artık gemilerden tahliye edilmiş hastaları kabul etmediği ve bu durumun çevredeki diğer bölge hastanelerinde de söz konusu olacağı belirtilerek, "Gemilerdeki insanların sağlığı için ve potansiyel olarak yerel tıbbi kaynakları tüketmemek için 7'nci bölgede bulunan ve 50'den fazla insan taşıyan tüm gemilerin koronavirüs salgınıyla ilişkili hastalıkları süresiz tedavi etmek üzere tıbbi ekipman ve personel bulundurması zorunludur." ifadesi kullanıldı.

Bundan sonra gemilerin tahliye taleplerini ise Miami'deki Müşterek Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne iletmesi ve oradan onay alması gerektiği belirtilen bildiride, bölgedeki hastanelerde yer bulunması durumunda ancak tahliye için yardım gönderilebileceği kaydedildi.

"ÖNCE KENDİ ÜLKENİZE BAŞVURUN"

Bildiride, "Yabancı bandıralı, özellikle de Bahamalar bandırası taşıyan ve ABD kara suları dışında seyahat eden gemilerin ise tahliye gerektiği takdirde öncelikle bandırasını taşıdığı ülkeye başvurmaları gerekir." denildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD koronavirüs Kovid-19 Sahil Güvenlik

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