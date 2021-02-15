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ABD'den çok önemli Gara açıklaması!

15.02.2021 09:56 | Son Güncelleme:
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ABD'den çok önemli Gara açıklaması!

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde yürütülen askeri operasyonda 13 Türk vatandaşının şehit edilmesiyle ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir açıklama yapıldı.

Sözcü Ned Price’ın Twitter hesabından yayımladığı açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

“Amerika Birleşik Devletleri, Irak’taki Kürdistan bölgesinde Türk vatandaşlarının ölümü nedeniyle çok üzülmüştür. NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız ve son çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine de taziyelerimizi iletiyoruz. Eğer Türk sivillerin ölümünün, terörist bir organizasyon olan PKK tarafından gerçekleştirildiği yönündeki haberler doğrulanırsa, bunu olabilecek en şiddetli şekilde kınıyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde yürütülen askeri operasyonda 13 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldığını açıklamıştı.

Akar "Yapılan ilk incelemede masum ve silahsız vatandaşlarımızdan birinin omuzundan, diğer 12 vatandaşımızın başlarından vurularak şehit edildikleri tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.


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