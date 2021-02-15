ABD'den çok önemli Gara açıklaması!

Sözcü Ned Price’ın Twitter hesabından yayımladığı açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

The United States deplores the deaths of Turkish citizens in Iraq. We are united with @NATO Ally Turkey and offer our condolences to Turkey and the families affected by this tragedy. https://t.co/Hq7BK69umV — Ned Price (@StateDeptSpox) February 15, 2021

“Amerika Birleşik Devletleri, Irak’taki Kürdistan bölgesinde Türk vatandaşlarının ölümü nedeniyle çok üzülmüştür. NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız ve son çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine de taziyelerimizi iletiyoruz. Eğer Türk sivillerin ölümünün, terörist bir organizasyon olan PKK tarafından gerçekleştirildiği yönündeki haberler doğrulanırsa, bunu olabilecek en şiddetli şekilde kınıyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde yürütülen askeri operasyonda 13 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldığını açıklamıştı.

Akar "Yapılan ilk incelemede masum ve silahsız vatandaşlarımızdan birinin omuzundan, diğer 12 vatandaşımızın başlarından vurularak şehit edildikleri tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.



